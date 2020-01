Politiche dell’invecchiamento e disuguaglianze su base sociale. Incontro “Scienze & Salute” a Torino Torino, 27 gennaio 2020 – Valeria Cappellato ed Eugenia Mercuri presentano i risultati delle loro ricerche sul tema “Politiche dell’invecchiamento e disuguaglianze su base sociale” nella Sala dei Mappamondi in via Accademia delle Scienze 6, a Torino, il 4 febbraio alle ore 16.00. L’incontro rientra nel programma “Scienze & Salute”, coordinato dell’Accademia di Medicina e dell’Accademia delle Scienze. L’introduzione è a cura di Vladimiro Zagrebelsky, direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino. L’organismo di ricerca si propone di esaminare i problemi presenti nella realtà italiana alla luce dell’elaborazione europea e internazionale. Cappellato è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell’Università di Torino; Eugenia Mercuri è dottoranda di ricerca in Sociologia e Metodologia di ricerca sociale all’Università di Milano.

