Ginecologia oncologica, filo diretto con gli specialisti di Asl3 Liguria per consulenze gratuite Genova, 28 giugno 2021 – Domani, martedì 29 giugno, in occasione dell’Onda Open Day di Ginecologia Oncologica 2021, Asl3 Liguria promuove un filo diretto con gli specialisti della S.C. Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dott. Gabriele Vallerino. Gli esperti saranno a disposizione dalle 8.00 alle 14.00 al numero 010 849 2241 e via mail all’indirizzo insalute@asl3.liguria.it per attività informativa e di orientamento su prevenzione, diagnosi e cura. L’Open Day di Ginecologia Oncologica è organizzato da ONDA, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. Maggiori informazioni sui percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili sono consultabili all’indirizzo www.bollinirosa.it

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 80 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...