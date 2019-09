Nomine Ministero Salute, SMI: “Subito un confronto per la valorizzazione delle professioni mediche”

Roma, 17 settembre 2019 – “Con il completamento della squadra di Governo e il conferimento degli incarichi al senatore Pierpaolo Sileri della carica di vice ministro e a Sandra Zampa, di quella di sottosegretario alla Salute, il quadro di riferimento per le politiche sanitarie viene completato” dichiara Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani.

“Auguriamo buon lavoro a entrambi gli esponenti del Governo, auspicando una piena collaborazione su temi della tutela della salute e su quelli della valorizzazione della professione medica”, prosegue Onotri.

“Le sfide che abbiamo avanti non possono essere più eluse: un finanziamento adeguato al Servizio Sanitario Nazionale; la riforma della formazione per i medici di medicina generale; misure urgenti contro la violenza ai danni di chi esercita le professioni mediche e sanitarie; una revisione in senso egualitario e garantista del regionalismo differenziato. Su questi temi riaffermiamo la nostra piena disponibilità al confronto con il Ministro, il Vice Ministro e il Sottosegretario alla Salute” conclude Onotri, Segretario Generale SMI.