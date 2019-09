Sicurezza dei pazienti, Open Safety Day all’Aou di Ferrara

Ferrara, 17 settembre 2019 – Oggi, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti anche i professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrata hanno aderito all’iniziativa denominata “Open Safety Day”.

La Direzione del S. Anna ha allestito un banchetto informativo presso l’Ingresso 2 dell’Ospedale di Cona per presentare ai cittadini le numerose e consolidate attività che ogni giorno vengono svolte per garantire alti livelli di sicurezza nelle cure. Il Servizio sanitario regionale, infatti, opera quotidianamente per garantire livelli di sicurezza elevati, ma per migliorare ancora c’è bisogno del contributo di tutti, proprio perché, come recita lo slogan della campagna informativa regionale “SICURINSIEME”, “Una sanità più sicura comincia da noi”.

Il paziente può infatti ridurre notevolmente i rischi collegati all’assistenza, adottando alcuni semplici comportamenti. Essere informati è il primo passo per aiutare e farsi aiutare.

L’evento è stato occasione anche per distribuire il materiale informativo predisposto dalla Regione e per fornire informazioni su alcuni progetti promossi dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nell’ambito della Gestione del Rischio. Inoltre sono state fornite anche informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico, con la possibilità di procedere all’attivazione per le persone che ancora ne sono sprovviste.