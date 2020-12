Lotta al coronavirus, l’appello di FISMAD a vaccinarsi

Milano, 30 dicembre 2020 – “La disponibilità del vaccino contro il Covid-19 è un’opportunità che abbiamo tutti il dovere di cogliere prontamente per contribuire a controllare la pandemia”. L’appello alla vaccinazione arriva direttamente da Elisabetta Buscarini, Presidente della Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente FISMAD. “Con la nostra personale decisione di sottoporci al vaccino, ci proponiamo – come comunità di gastroenterologi e infermieri – di essere un esempio per tutti: colleghi, collaboratori e, soprattutto, pazienti”.

Dott.ssa Elisabetta Buscarini

L’appello di FISMAD per la vaccinazione contro il Covid-19 arriva subito dopo l’arrivo in Italia del secondo carico di dosi di vaccino ed è una forte raccomandazione per i cittadini e per il personale medico e sanitario. L’invito a proteggersi vuole raggiungere soprattutto il 20% di medici e sanitari che hanno dichiarato proprio in questi giorni di non volersi vaccinare.

“Il successo di una campagna di vaccinazione si raggiunge quando almeno il 70-80% della popolazione viene vaccinato e sappiamo quanto sia diffusa una certa diffidenza e paura negli italiani, che può arrivare fino alla negazione di tutte le vaccinazioni”, prosegue Elisabetta Buscarini, che rassicura subito dopo: “Le autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno certificato la sicurezza e l’elevata efficacia del vaccino, che è l’unica vera arma di cui disponiamo per combattere la pandemia”.