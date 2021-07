La Rete IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione si arricchisce con altri Istituti Virtuali Nazionali Dopo Demenze e Parkinson, al via Sclerosi Multipla, Malattie Rare e Malattie Cerebrovascolari. Coinvolta buona parte degli Istituti aderenti la Rete Bologna, 6 luglio 2021 – Sono cinque gli Istituti Virtuali Nazionali a oggi costituiti in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione: ai primi due, Demenze e Parkinson, costituiti tra il 2019 e il 2020, si sono recentemente aggiunti Sclerosi Multipla, Malattie Rare e Malattie Cerebrovascolari. Gli IVN saranno pienamente operativi nelle prossime settimane, terminata la definizione delle rispettive governance e, dal punto di vista squisitamente operativo, a valle dei processi di armonizzazione del protocollo clinico, della preparazione delle strutture incaricate di svolgere esami strumentali e/o di laboratorio e della creazione del data base – di fatto la casa dell’Istituto – in cui saranno raccolti e condivisi permanentemente i dati. La creazione degli Istituti virtuali, cui afferiranno centinaia tra medici e ricercatori degli Irccs aderenti la Rete RIN, costituisce una tappa significativa dell’iniziativa avviata a suo tempo dal Ministero della Salute al fine di promuovere il lavoro di squadra tra gli Istituti, anche perché fungeranno da ulteriore acceleratore al lavoro del network. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della RIN, prof. Raffaele Lodi, che ha ringraziato i professionisti che già offrono od offriranno il proprio contributo ai programmi di sviluppo degli IVN, “strumenti che, diversamente dalle associazioni scientifiche, che operano sulla carta senza strumenti e risorse dirette – ha detto – svolgono il proprio compito rapidamente e concretamente”. L’ambiziosa road map della RIN prevede la creazione di altri IVN tematici sui quali la Presidenza, in primis, si sta già lavorando. IVN Sclerosi Multipla

Coordinatore: Gianvito Martino (IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano).

Vicecoordinatore: Antonio Uccelli (IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova).

IRCCS aderenti: Irccs Istituto Neurologico Casimiro Mondino, Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Ospedale Policlinico San Martino Irccs, Irccs Fondazione Santa Lucia, Irccs Bambino Gesù, Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta Irccs, Irccs Fondazione G.B. Bietti, Istituto Delle Neuroscienze Neurologiche Irccs, Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Irccs, Irccs Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Irccs Centro Neurolesi Bonino-Pulejo, Irccs INM Neuromed, Irccs, Ospedale San Camillo, Irccs Ospedale San Raffaele, Irccs Sdn, Irccs Istituto Clinico Humanitas, Irccs Fondazione Policlinico Gemelli, Irccs Casa Sollievo della Sofferenza. IVN Malattie Rare

Coordinatore: Davide Pareyson: (Fondazione Carlo Besta Irccs).

Vicecoordinatore: Enza Maria Valente (Fondazione Mondino Irccs).

IRCCS aderenti: Fondazione Irccs Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, Irccs Ospedale San Raffaele, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, Irccs Don Carlo Gnocchi, Irccs Istituto Auxologico Italiano, Irccs Humanitas Mirasole SpA, Irccs Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa – Società Benefit, Irccs Eugenio Medea dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, Irccs Ospedale San Camillo Srl, Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche -Azienda USL di Bologna, Irccs Fondazione Stella Maris, Fondazione Santa Lucia Irccs, Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, INM Neuromed Irccs, Irccs Associazione Oasi Maria SS, Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, Irccs – San Martino, Irccs Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, Irccs Gaslini. IVN Malattie Cerebrovascolari

Coordinatore: Paolo Calabresi (Fondazione Irccs A. Gemelli).

Vicecoordinatore Michela Matteoli (IRCCS Humanitas Mirasole SpA).

IRCCS aderenti: Fondazione Irccs Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, Irccs Ospedale San Raffaele, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus, Irccs Istituto Auxologico Italiano, Irccs Humanitas Mirasole Spa, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, Irccs Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Irccs Ospedale San Camillo Srl, Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche, Irccs Fondazione Stella Maris, Fondazione Santa Lucia Irccs, Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Irccs San Raffaele Roma, INM Neuromed Irccs, Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, Irccs – San Martino, Irccs Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

