La nuova era del cervello, a Pavia Brain Awareness Week 2023

Pavia, 12 marzo 2023 – La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia organizza un ciclo di incontri di formazione in presenza in collaborazione con l’Università di Pavia e con il patrocinio di SIN Società Italiana di Neurologia, nell’ambito della Brain Awareness Week 2023 (13-17 marzo 2023), iniziativa coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain e dalla Dana Alliance for Brain Initiatives (US).

In programma a Pavia cinque giornate di formazione e divulgazione, con incontri, workshop e open day coordinati dalla Direzione Scientifica della Fondazione Mondino IRCCS. L’argomento prescelto per l’edizione 2023 è “La nuova era del cervello”.

Il Ministero della Salute stima che in un anno oltre il 7% della popolazione italiana richieda l’intervento del neurologo per nuovi casi di malattie del sistema nervoso, le quali hanno globalmente una prevalenza del 30%. A questi numeri vanno aggiunti alcuni pazienti con malattie neurologiche (come la narcolessia, le cefalee o le demenze) che per vari motivi non arrivano dallo specialista neurologo.

Negli anni recenti l’innovazione tecnologica e la disponibilità di nuovi farmaci (specie i cosiddetti farmaci biologici) stanno aprendo una nuova era per le malattie neurologiche, consentendo significativi progressi nella loro prevenzione, diagnosi precoce e cura.

“Pavia e in particolare la Fondazione Mondino – annuncia Roberto Bergamaschi, Direttore Scientifico dell’Istituto – offriranno una ricca e articolata serie di eventi per consentire a tutti di prendere consapevolezza del fatto che siamo entrati in una vera e propria ‘nuova era del cervello’ e di quanto la ricerca ci aiuterà a fronteggiare le gravi malattie neurologiche”.