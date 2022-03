Mieloma multiplo, nuove molecole e terapie innovative al Congresso dello European Myeloma Network

Torino, 10 marzo 2022 – Si svolgerà in streaming da mercoledì 6 a sabato 9 aprile 2022 sulla piattaforma emn2022 la terza edizione del congresso dello European Myeloma Network, la rete di eccellenze a livello europeo che promuove la collaborazione tra i centri di ricerca e i gruppi di studio dei diversi paesi al fine di ottenere risultati più efficaci e in tempi più rapidi nella cura delle neoplasie del sangue.

L’incontro è organizzato, come le due precedenti edizioni, con il supporto di EMN Research Italy, braccio operativo italiano del network EMN con sede a Torino, all’interno del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari – MBC, in collaborazione con la segreteria gestita da ER Congressi.

Le iscrizioni (compilando l’apposito modulo disponibile sul sito emn2022​) sono scontate per gli “early bird” fino al 31 marzo 2022. Le sessioni scientifiche saranno registrate e disponibili sulla piattaforma emn2022 fino al 30 giugno 2022.

A seconda della categoria di appartenenza indicata in fase di registrazione (medici, infermieri, biologi, data manager, sponsor, ricercatori ecc.) la partecipazione all’evento darà diritto al conseguimento di crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) e EBAH (European Board for Accreditation in Hematology). Sempre sul sito è stata predisposta, nell’area press, una corsia preferenziale per l’accreditamento dei Media interessati a partecipare all’evento.

La quattro giorni di incontri, previsti prevalentemente al pomeriggio per agevolare la partecipazione degli operatori del settore, spesso impegnati in attività ambulatoriali, si compone di un intenso programma di conferenze a cui si affiancheranno letture e sessioni formative sui nuovi approcci terapeutici e sulle strategie per migliorare la sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo.

Di particolare interesse saranno anche i simposi sponsorizzati, focalizzati sui progressi relativi all’utilizzo di molecole innovative per nuovi trial clinici e la possibilità di porre domande e interagire direttamente con i relatori e gli esperti in stanze virtuali. Completano il Congresso l’esposizione orale degli 8 migliori abstract di studi selezionati tra quelli inviati da ricercatori e scienziati di tutta Europa che saranno anche pubblicati anche sulla rivista scientifica HemaSphere.

I coordinatori del programma scientifico sono il prof. Pieter Sonneveld (Rotterdam), la prof.ssa Sonja Zweegman e il prof. Niels van de Donk (Amsterdam) in rappresentanze del gruppo olandese; mentre la parte italiana sarà rappresentata dal prof. Mario Boccadoro, la prof.ssa Francesca Gay e il dott. Roberto Mina (Torino).

Sono 5 i Paesi europei inclusi nel board scientifico dell’evento, a riprova dell’internazionalità dell’appuntamento: Olanda, con il Presidente di EMN prof. Pieter Sonneveld, Italia con il Vicepresidente EMN prof. Mario Boccadoro, Germania con il prof. Hermann Einsele, Spagna con la prof.ssa Maria-Victoria Mateos e Francia con il prof. Philippe Moreau. Ancora più numerosi (da tutta Europa e oltre) sono i Paesi di provenienza dei vari relatori e moderatori, confermando ulteriormente la portata e la collaborazione internazionale dell’evento.