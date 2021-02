Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’IRCCS “Burlo Garofolo”

Trieste, 8 febbraio 2021 – Dopo quasi sei mesi di lavori, è stato inaugurato questa mattina il nuovo Pronto Soccorso dell’IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofolo” di Trieste. Realizzato rinnovando gli spazi che già lo ospitavano e recuperando nuovi spazi in un’area precedentemente dedicata a uffici amministrativi, il nuovo Pronto Soccorso potrà contare su una superficie complessiva di 360 mq, con un aumento di 130 mq rispetto agli spazi precedenti, e su un’area di degenza dedicata con 7 posti letto di Osservazione Breve Intensiva e di Pediatria d’Urgenza. In Pediatria d’Urgenza, in particolare, sono state realizzate ulteriori due stanze di isolamento con servizio igienico dedicato, filtro d’accesso e doppio salto di pressione negativa.

Prevista da tempo, la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso ha richiesto un investimento pari a circa 450mila euro dei quali 150mila per la realizzazione delle due stanze di isolamento in Pediatria d’Urgenza e 300mila per la riorganizzazione degli spazi e dei percorsi del Pronto Soccorso. La parte relativa alla Pediatria d’Urgenza è stata completata in un paio di mesi fra agosto a ottobre 2020, mentre i lavori per quella relativa al Pronto Soccorso sono iniziati a ottobre e si sono conclusi a dicembre 2020. Il mese di gennaio 2021 è stato dedicato agli allestimenti, ai necessari collaudi (che hanno dato esito positivo) e alla sistemazione e modifica della viabilità esterna.

All’inaugurazione, svoltasi rispettando tutte le norme tese a prevenire il contagio da SARS-CoV-2, sono intervenuti il Vicepresidente della Regione Fvg, Riccardo Riccardi, il Direttore Generale dell’Irccs, Stefano Dorbolò, la Direttrice Sanitaria, Paola Toscani, la Direttrice della struttura complessa di Gestione Tecnica, Elena Pavan e l’ex Direttore facente funzioni della SC Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso pediatrico, Claudio Germani che in una conferenza stampa hanno illustrato i diversi aspetti del nuovo Pronto Soccorso. Alla conferenza stampa era presente l’onorevole Sandra Savino.

«Si tratta di importanti interventi – ha affermato il Direttore Generale del Burlo, Stefano Dorbolò – diretti a rafforzare la risposta dell’Istituto all’emergenza pandemica massimizzando la sicurezza dell’utenza e degli operatori. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per realizzare in tempi strettissimi queste opere.

Questi adeguamenti strutturali – ha aggiunto – si inseriscono in un più ampio quadro di revisione complessiva della logistica e degli spazi dell’Istituto per i quali ringrazio l’Amministrazione regionale per il fondamentale supporto e sostegno. Rappresentano un segnale importante non solo per il presente, ma anche per il futuro dell’Istituto. Significano consolidarne il ruolo e credere in una prospettiva di sviluppo e di crescita per i professionisti e per le attività dell’Istituto, vanto per la città di Trieste, ma al contempo eccellenza e riferimento regionale e nazionale in ambito materno infantile».