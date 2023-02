Il laboratorio di Dermatopatologia del San Gallicano riconosciuto Centro di eccellenza e formazione

Roma, 16 febbraio 2023 – Il Laboratorio di Dermatopatologia dell’Istituto Dermatologico San Gallicano (IRCCS) diretto da Carlo Cota, è stato recentemente riconosciuto e certificato “Centro per la Formazione Specialistica in Dermatopatologia”, dal Comitato Internazionale di Dermatopatologia (ICDP) e dall’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS), sezione di Dermato-Venereologia.

Il Laboratorio è l’unico Centro in Italia ad aver ricevuto questa attestazione, che ne testimonia non solo il valore dal punto di vista diagnostico, ma anche formativo per gli specialisti in Dermatologia e in Anatomia Patologica che vogliano conseguire il Diploma di Dermatopatologia, un esame internazionale sostenuto da ICDP e UEMS.

“Sono lieto di questo riconoscimento – sottolinea Aldo Morrone, direttore scientifico ISG – Fare formazione clinico-scientifica rientra tra le missioni principali di un IRCCS insieme all’impegno nella ricerca sanitaria e nell’offerta di prestazioni di altissima specializzazione. Mi complimento con il dottor Cota e tutto il suo team per il traguardo raggiunto, e auguro buon proseguimento di lavoro”.

Il Laboratorio esegue diagnosi basate sulla correlazione tra gli aspetti clinici e quelli istopatologici delle malattie dermatologiche infiammatorie, neoplastiche e sessualmente trasmesse, partendo dall’esecuzione della biopsia cutanea con la scelta della sede anatomica più idonea per la diagnosi, sino alla diagnostica citologica, istopatologica, immunofenotipica e di immunofluorescenza diretta. Collabora in modo sinergico con il laboratorio di Biologia Molecolare della Unità di Anatomia Patologica del Regina Elena.

L’accreditamento come Centro di Formazione richiede requisiti di altissimo standard. “Il nostro laboratorio – evidenzia Carlo Cota – ha una casistica di oltre 10 mila esami istologici per anno, suddivisi per patologia infiammatoria, infettiva e neoplastica della cute e degli annessi, con più di 340 esami citologici di Tzanck e oltre 430 esami tra consulenze e seconde opinioni diagnostiche, solo nel 2022. Oltre all’attività di diagnosi, siamo quotidianamente impegnati nell’attività di ricerca e abbiamo iniziato collaborazioni con importanti consorzi nazionali (Intergruppo Melanoma Italiano – IMI) e internazionali (MelaNostrum) che coordinano il lavoro di numerosi istituti per la diagnosi, il trattamento e la ricerca sul melanoma”.