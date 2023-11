Giornata Nazionale del Parkinson, l’impegno del Gemelli

Roma, 23 novembre 2023 – Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS scende in campo con i suoi esperti in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson 2023. Sabato 25 novembre, alle ore 9.45 alle ore 13.00, nella hall del Policlinico avrà luogo un evento scientifico e informativo aperto alla cittadinanza che vedrà l’equipe multi-specialistica del Percorso Clinico-Assistenziale dedicato al paziente con Malattia di Parkinson della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS fare il punto su cura, terapia e ricerca.

L’evento, che ha il patrocinio della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS e l’Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento (Accademia LIMPE-DISMOV), sarà introdotto dalla prof.ssa Anna Rita Bentivoglio, Responsabile UOS Disturbi del Movimento Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Professore Associato, Direttore Centro Disturbi del Movimento e malattie Neurodegenerative- Università Cattolica campus di Roma.

Tra gli argomenti che saranno trattati, il ruolo dell’attività fisica intensiva nella malattia di Parkinson, su cui sono in corso studi clinici e preclinici volti a indagare l’efficacia di un trattamento non farmacologico potenzialmente in grado di rallentare il decorso della malattia, e le novità per il trattamento chirurgico della malattia di Parkinson in fase complicata, con particolare riferimento alle tecnologie all’avanguardia presenti al Policlinico Gemelli e le novità in ambito della stimolazione cerebrale profonda.

“La Giornata Nazionale del Parkinson è un evento importante per incontrare i pazienti con malattia di Parkinson e le loro famiglie – afferma il prof. Paolo Calabresi, Direttore UOC di Neurologia Policlinico Gemelli IRCCS, Professore Ordinario di Neurologia presso l’Università Cattolica, campus di Roma – al fine di offrire loro un’opportunità di aggiornamento sulle novità e sulle terapie offerte dal Centro. L’equipe multidisciplinare sarà a disposizione dei pazienti per discutere dei vari aspetti della malattia di Parkinson e della sua gestione sia farmacologica, che non farmacologica, su cui sono in corso diversi studi presso il nostro Policlinico”.

Il Percorso Clinico-Assistenziale dedicato al paziente con Malattia di Parkinson del Gemelli

All’interno del Policlinico Gemelli è attivo il Percorso Clinico Assistenziale volto a migliorare la qualità del servizio percepito del paziente con Malattia di Parkinson.

L’attività di ricerca clinica della UOS Disturbi del Movimento/ Centro Disturbi del Movimento e malattie Neurodegenerative si svolge su circa 5.000 pazienti, di cui 2.000 pazienti con Malattia di Parkinson e parkinsonismi, seguiti regolarmente presso la UOC di Neurologia. Il Centro si avvale della collaborazione con altre strutture del Policlinico: DH di Neurologia e Neuropsicologia, DH di Geriatria, DH di Psichiatria, Servizio di Medicina Nucleare e UOC di Neurochirurgia.

Il Percorso Clinico Assistenziale oltre a fornire risposte adeguate e qualificate ai nuovi bisogni del paziente consente di implementare i rapporti con il territorio per garantire al malato la necessaria continuità assistenziale, assai importante per la sua qualità della vita.

Il Gemelli in prima linea per combattere la Malattia di Parkinson: le pubblicazioni più recenti

Parkinson, così l’esercizio fisico intenso aiuta a tenere a bada la malattia. I risultati della ricerca pubblicati su “Science Advances”: https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/parkinson-cosi-lesercizio-fisico-intenso-aiuta-a-tenere-a-bada-la-malattia/

Parkinson: si chiama Alfa-sinucleina la proteina della speranza per la terapia della grave malattia. Su “Brain” studio multicentrico di università italiane coordinato da Paolo Calabresi, Direttore della Neurologia dell’Università Cattolica – Policlinico Gemelli IRCCS: https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/parkinson-si-chiama-alfa-sinucleina-la-proteina-della-speranza-per-la-terapia-della-grave-malattia-neurologica/

(foto: Pixabay)