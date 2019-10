Giornata mondiale della menopausa. Consulenze gratuite all’Aou di Ferrara Ferrara, 15 ottobre 2019 – In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre 2019), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, premiata con tre Bollini Rosa da ONDA per l’attenzione alla salute della donna e di genere, offre servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. Nella giornata di venerdì 18 ottobre: è offerta una consulenza nutrizionale con colloquio individuale ed esame strumentale per la valutazione dei parametri antropometrici (peso, altezza e composizione corporea), presso l’Ambulatorio Dietistico- Direzione delle Professioni. Orario: dalle ore 09.00 alle ore 12.00, studi Dipartimentali stanza 3.35.31. Prenotazione obbligatoria al tel. 0532/236215;

l’Unità Operativa di Cardiologia propone, presso il Centro della Prevenzione dell’Università di Ferrara – Palazzo Turchi di Bagni in via Ercole D’Este 32, due incontri contemporanei dalle 14.30 alle 17.30 di consulenza cardiologica: prevenzione cardiovascolare e calcolo della carta del rischio (senza appuntamento) e valutazione della carta del rischio cardiovascolare e informazioni sulla prevenzione cardiovascolare (prenotazione obbligatoria dalle 9.00 alle 12.30 allo 0532/236269);

l’Unità Operativa di Dermatologia propone, presso l’ospedale di Cona, consulenze relative ai disturbi del distretto genitale in menopausa (presso 1B3, stanza 3-35-08, dalle ore 14.00 alle 18:00, senza prenotazione);

il Centro di ricerca per lo studio della Menopausa e dell’Osteoporosi, presso la Biblioteca del Centro, propone un incontro aperto di presentazione di una nuova ricerca sul rischio cardiovascolare e le modificazioni della massa corporea, nella donna nel periodo della transizione meno pausale e post menopausa. Presso il Centro di ricerca per lo studio della Menopausa e dell’Osteoporosi, Via Boschetto n. 29 Piano 1, dalle 10.30 alle 12.00 (senza prenotazione). I servizi offerti per la giornata sono consultabili, sul sito di Onda www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione: si entra nel sito e si clicca sul banner in home page “Consulta i servizi offerti”. Si potrà, inoltre, visualizzare l’elenco di tutti i presidi aderenti, a livello nazionale, e i servizi che offrono.

