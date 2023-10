Disabilità intellettiva e Autismo, esperti a confronto all’IRCCS Oasi di Troina

Troina, 11 ottobre 2023 – Una due giorni a Troina con esperti e professionisti per parlare dei nuovi paradigmi per la Disabilità Intellettiva e i Disturbi dello Spettro dell’Autismo. Un momento di incontro e di confronto per tracciare un quadro aggiornato su questi due ambiti, a seguito soprattutto degli importanti cambiamenti che riguardano la diagnosi, il trattamento, i sistemi di supporto, l’approccio integrato.

Un appuntamento di grande rilevanza, che ritorna in presenza dopo l’emergenza pandemica, che coinvolgerà esperti, professionisti, rappresentanti del mondo della sanità, della scuola, delle famiglie, della ricerca scientifica, delle associazioni.

Il convegno dal titolo “Nuovi paradigmi per la Disabilità Intellettiva e i Disturbi dello Spettro dell’Autismo: dalla Diagnosi all’Intervento” è organizzato dall’IRCCS Oasi Maria SS di Troina, e si terrà alla Cittadella dell’Oasi di Troina venerdì 13 e sabato 14 ottobre.

Un importante focus non solamente per discutere sui cambiamenti inerenti i modelli esplicativi, di diagnosi e di trattamento nell’ambito della Disabilità Intellettiva e nei Disturbi dello Spettro dell’Autismo, ma si affronterà anche l’importanza dell’approccio integrato, che richiede la sinergia tra servizi sanitari, scolastici, sociali e di ricerca, al fine di fornire l’adeguato supporto alla persona e alla sua famiglia.

Ad oggi, a fronte di alcuni dati che mettono in evidenza un aumento dei casi nell’ambito dell’autismo, si configurano infatti anche nuovi strumenti ed interventi che vanno dal management diagnostico agli interventi abilitativi e riabilitativi, come pure l’approccio ambientale e riabilitativo, senza dimenticare il contributo delle nuove tecnologie.

All’incontro interverranno diversi esperti tra cui: il prof. Santo di Nuovo, il prof. Cesare Cornoldi, il prof. Renzo Vianello, la prof.ssa Daniela Lucangeli, e tanti altri specialisti dell’IRCCS Oasi e vari docenti universitari.

Il convegno sarà strutturato in due giornate: venerdì 13 ottobre a partire dalle 08.30 del mattino con le conclusioni alle ore 17.00, dopo i saluti istituzionali si parlerà nelle varie sessioni di approccio dell’Oasi alla disabilità: tra management clinico e prospettive di sviluppo, ASD e ID: aspetti clinici ed educativi, il contesto scolastico e familiare e poi ancora DSA, processi di apprendimento e comorbilità, e infine l’approccio integrato ai disturbi del neuro sviluppo. Nella giornata di sabato con inizio alle ore 09.00 e conclusioni alle 13.00, si discuterà di supporti tecnologici ai disturbi del neurosviluppo e la Disabilità Intellettiva nel contesto educativo.

L’IRCCS Oasi di Troina vanta una pluriennale esperienza e profonda competenza nel campo della Disabilità Intellettiva e dell’Autismo, diventando struttura di riferimento non solo per le famiglie coinvolte, ma anche per la comunità scientifica nazionale e internazionale.