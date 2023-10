Due eccellenze della neonatologia italiana nella 2% World’s Top Researcher

I professori Fabio Mosca e Daniele De Luca inseriti nella classifica mondiale della Stanford University

Prof. Daniele De Luca

Roma, 11 ottobre 2023 – Come ogni anno, la Stanford University, insieme con Elsevier, ha pubblicato la lista dei 2% World’s Top Researcher, che include i principali ricercatori al mondo di qualunque disciplina scientifica. Nella classifica della prestigiosa università americana, appena aggiornata con i dati del 2022, sono state inserite due eccellenze della neonatologia italiana.

Si tratta del prof. Fabio Mosca, Ordinario di Neonatologia dell’Università di Milano, Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) per il triennio 2018-2021 e Presidente della Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE), e il prof. Daniele De Luca, Ordinario di Neonatologia all’Università Paris Saclay e Past President della European Society for Pediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC).

Prof. Fabio Mosca

La classifica si basa su un algoritmo che utilizza diversi parametri (tra i quali H-index, posizione dei ricercatori nella lista degli autori, numero di citazioni ricevute ed età del ricercatore), in modo da essere il più obiettivo e accurato possibile.

Questa metodologia è stata validata precedentemente e viene usata ogni anno da diversi anni. Il punteggio si concentra sull’impatto (citazioni), piuttosto che sulla produttività (numero di pubblicazioni) e incorpora anche informazioni sulla co-paternità e sulle posizioni dell’autore (singolo, primo, ultimo autore).

Questo risultato dimostra l’impatto e il contributo dei due neonatologi italiani e dei loro gruppi di ricerca nell’ambito della neonatologia, con un apporto che abbraccia numerose aree di grande interesse per il miglioramento delle cure al neonato e alla sua famiglia.

Un bel segnale che viene dalla neonatologia italiana e una dimostrazione dell’importanza della ricerca per migliorare la salute dei neonati, che sono il futuro del nostro Paese.