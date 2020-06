Crescono in Italia le richieste di visite dallo specialista gastroenterologo. Ecco perché

Informazione pubblicitaria

È questo il trend rilevato da una recente ricerca condotta dal portale www.eccellenzamedica.it, piattaforma per le prenotazioni di prestazioni mediche presso centro medici di eccellenza selezionati. La ricerca condotta nel periodo da gennaio 2019 ad agosto dello stesso anno rileva un marcato aumento del numero di richieste di visite gastroenterologiche.

Andando nel dettaglio, il sito internet specialistico per le visite gastroenterologi che www.gastroenterologo.eu (sito appartenente alla galassia Eccellenza Medica), ha rilevato un incremento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Gennaio 2018-Agosto 2018).

Perché un incremento così marcato di visite gastroenterologiche?

Per chiarire e comprendere le motivazioni di questo fenomeno, è necessario innanzitutto ricordare cos’è una visita gastroenterologiche e quali sono i motivi per i quali i pazienti ne fanno richiesta direttamente presso uno specialista o per tramite del proprio medico curante.

Una visita gastroenterologia è una prestazione medica che ha lo scopo di determinare il quadro clinico del paziente per quanto riguarda lo stato generale dell’apparato digerente, e consiste in una attenta valutazione specialistica condotta generalmente da un medico Gastroenterologo.

Una visita gastroenterologica si svolge in vari step, tra cui:

prima di tutto lo specialista raccoglierà con scrupolo tutte le informazioni circa la storia clinica del paziente;

successivamente eseguirà una valutazione delle problematiche gastroenterologiche esistenti che possono riguardare molteplici aspetti quali malattie dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino tenue, del colon, del retto, del canale anale, del pancreas, del fegato, della cistifellea e delle vie biliari o delle vie respiratorie;

tali considerazioni potranno avvenire anche con un esame obiettivo del paziente, tramite ad esempio palpazione diretta;

lo specialista nel corso della visita terrà in debita considerazione l’esistenza di familiarità ad eventuali patologie gastroenterologiche da parte del paziente, lo stile di vita adottato, la sintomatologia riferita, le eventuali malattie già note associate a terapie già in atto.

Al termine della visita specialistica, verrà formulato un parere concernente il quesito clinico oggetto della visita. La valutazione gastroenterologica può esaurirsi con la prescrizione di una terapia o la richiesta di accertamenti specialistici, come ad esempio endoscopie o radiografie.

È una prestazione che può essere richiesta per diversi motivi, fra i più comuni troviamo bruciore di stomaco, nausea, mal di pancia oppure difficoltà digestive. Ma non solo. Esistono molti altri sintomi che rendono necessario un approccio specialistico; sicuramente uno dei sintomi in assoluto più frequente è la nausea.

È evidente che l’aumentare progressivo di stili di vita che non permettono talvolta un’alimentazione ordinata e bilanciata, un aumento generalizzato fra la popolazione di stress e carico lavorativo, sono elementi che possono incidere notevolmente sul benessere del proprio apparato digestivo. Questi, quindi, rappresentano sicuramente i principali motivi di aumento progressivo delle richieste di valutazioni specialistiche dal gastroenterologo.

La parola d’ordine dunque resta la prevenzione: è importante cercare di mantenere uno stile di vita sano, fare sport seppur moderatamente, avere un’alimentazione equilibrata ricca di frutta e verdura, ridurre i livelli di stress e focalizzarsi con attenzione sul proprio benessere psico-fisico.