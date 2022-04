Covid-19, convegno su post pandemia al Senato

Roma, 6 aprile 2022 – Su iniziativa della senatrice Maria Domenica Castellone e del dott. Fausto D’Agostino, anestesista rianimatore del Campus Biomedico di Roma e presidente del Centro Formazione Medica, si svolgerà l’11 aprile 2022 alle 15.00 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica in piazza della Minerva 38 a Roma, il convegno “Come la pandemia Covid-19 ha cambiato la nostra visione di cura”.

Il 31 marzo è cessato lo stato d’emergenza, durato 26 mesi, ed è un’occasione per riflettere sull’esperienza drammatica vissuta dal nostro paese durante la pandemia. Un convegno rivolto al personale sanitario, ai medici territoriali e ospedalieri, infermieri, autisti soccorritori, alle associazioni di cittadini che insieme condivideranno le best practice e le criticità emerse in questi lunghi mesi lavorando in prima linea, per offrire spunti di riflessione ma anche per mettere a sistema ciò che di positivo è emerso e farne tesoro per ripensare dal basso tutte le azioni e gli interventi possibili utili per un prossimo futuro.

Oltre ai saluti istituzionali del sottosegretario del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, e alle conclusioni della senatrice Maria Domenica Castellone, animeranno il confronto medici, operatori sanitari, sindacati e associazioni di categoria.