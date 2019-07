Contratto medici, il commento di Tiziana Frittelli presidente Federsanità Roma, 25 luglio 2019 – In relazione al rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, la dichiarazione di Tiziana Frittelli, presidente Federsanità e direttore generale policlinico Tor Vergata. “Finalmente è stato firmato il contratto dei dirigenti medici e sanitari dopo 10 anni, contenente importanti novità: la maggiore valorizzazione dei giovani medici e sanitari, un maggior peso economico al lavoro disagiato notturno e festivo, un’incentivazione alla carriera professionale”. “Un assetto complessivo migliorabile ma che costituisce una buona base di partenza per le piattaforme future”, conclude Frittelli.

