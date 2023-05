Concluso il Congresso Nazionale ANMCO: il prof. Fabrizio Oliva alla guida della Cardiologia italiana

Prof. Fabrizio Oliva

Roma, 23 maggio 2023 – Avvicendamento alla presidenza nazionale dell’ANMCO fra il prof. Furio Colivicchi Past-President ANMCO e neo eletto alla Vice Presidenza della Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche FISM e il prof. Fabrizio Oliva – Presidente Nazionale dell’ANMCO per il biennio 2023-2025.

In un clima di grande comunione, si è concluso il Congresso Nazionale della Cardiologia Ospedaliera vissuto a Rimini e che ha visto oltre 5.000 cardiologi riuniti con la partecipazione fra gli altri dei rappresentanti di Presidenti e dei componenti dei board delle maggiori Società estere.

“È stato un Congresso di altissimo livello – afferma il Past President ANMCO prof. Furio Colivicchi e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Clinica e Riabilitativa all’Ospedale San Filippo Neri di Roma Asl Roma 1 – con un particolare impatto formativo vissuto nelle molte sessioni riguardanti la digitalizzazione e l’e-health dal punto di vista epidemiologico, riuscendo a generare proposte nuove ed originali. Il programma scientifico ha sviluppato i temi che riflettono le particolari criticità diagnostiche, terapeutiche e organizzative del mondo reale della cardiologia, proponendo una sintesi delle attuali conoscenze, dei progressi tecnologici e delle innovazioni organizzativo-gestionali con una approfondita riflessione critica”.

“Per la fiducia e la stima riposta verso la mia persona eleggendomi alla presidenza dell’ANMCO – afferma il prof. Fabrizio Oliva neo Presidente ANMCO e Direttore della Struttura Complessa Cardiologia 1-Emodinamica dell’Ospedale Niguarda di Milano – ringrazio tutta la comunità cardiologica a partire da Furio Colivicchi che ha condotto la nostra Società Scientifica a traguardi importantissimi; a me ora l’onere e l’onore di continuare il lavoro nel solco della tradizione con un’attenzione ai percorsi d’innovazione, verso una Cardiologia sempre più protagonista e sempre al servizio del sistema Paese”.

“I temi relativi alla prevenzione cardiovascolare, al trattamento delle sindromi coronariche acute, alle nuove frontiere di intervento in aritmologia, all’uso clinico dell’imaging cardiovascolare e alle nuove cure per l’insufficienza cardiaca cronica e avanzata, sono stati al centro dell’importante appuntamento appena concluso a Rimini. Particolare attenzione – aggiunge il dott. Massimo Grimaldi, Presidente Designato ANMCO e Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari) – è stata riservata al crescente sviluppo della cardiologia interventistica non-coronarica per il trattamento delle valvulopatie e delle cardiopatie congenite, alle nuove sfide della cronicità e della transizione delle cure dall’ospedale al territorio”.

“Durante questo congresso – dichiara il dott. Leonardo De Luca, Vice-Presidente ANMCO e cardiologo presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma – abbiamo anche presentato nuovi progetti in corso che fanno parte dell’ampio piano straordinario di ricerca quadriennale ANMCO, come gli studi BRING-UP e l’EYESHOT-2 che forniranno a breve dati interessanti ed importanti spunti di riflessione per la comunità cardiologica italiana”.