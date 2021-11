CIPESS: 122 miliardi per la Sanità nel 2021. Sottosegretario Costa: “Nei prossimi anni ulteriori investimenti”

On. Andrea Costa

Roma, 4 novembre 2021 – “Oltre 122 miliardi di euro per finanziare il Sistema Sanitario Nazionale nel 2021. Un volume importante di risorse all’interno del Fondo Sanitario Nazionale, in progressivo incremento rispetto agli anni precedenti. Nel 2020, infatti, il finanziamento ammontava a circa 120 miliardi, nel 2019 invece il Fondo era fermo a 114 miliardi. Tale delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) è la conclusione dell’iter che ha visto l’attivo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e che permetterà alle Regioni stesse di poter inserire nei capitoli di bilancio tali stanziamenti per l’anno corrente”.

È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, a margine del CIPESS, a cui ha partecipato per il Ministero della Salute.

“Nello specifico – precisa Costa – agli oltre 116 miliardi di euro ripartiti e assegnati tra le Regioni e le province autonome per il finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di assistenza (LEA) si aggiungono ulteriori 1,7 miliardi destinati al finanziamento degli interventi adottati per l’emergenza sanitaria da Covid-19”.

“Tali risorse si integrano con, tra gli altri, 2,2 miliardi per i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (1,5 miliardi) e per altre attività (borse di studio Medici di medicina generale, sanità penitenziaria, superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, medicina veterinaria). In ultimo, sono stati previsti 41,5 milioni per attività di screening gratuito allo scopo di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’Epatite C-HCV, quota parte dei complessivi 71,5 milioni, di cui 30 milioni già stanziati nell’anno 2020”, conclude Costa.