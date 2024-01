Chiara Ferragni ha donato 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino Torino, 9 gennaio 2024 – La Città della Salute di Torino conferma di aver ricevuto nella settimana antecedente il Santo Natale la donazione di 1 milione di euro da parte della signora Chiara Ferragni verso l’ospedale Infantile Regina Margherita. Un atto di donazione è sempre un gesto di grande generosità a supporto delle strutture che si occupano della salute dei piccoli pazienti. Nelle prossime settimane si valuterà, con il neo Commissario Giovanni Messori Ioli e la prof.ssa Franca Fagioli, verso quali investimenti tecnologici dedicare la donazione, sicuramente con una logica di un ulteriore miglioramento della diagnosi, cura e umanizzazione dei percorsi dei pazienti pediatrici.

