Attività di ricerca prenatali sulla Trisomia 21. Progetto Down al Policlinico Gemelli

Roma, 20 novembre 2019 – Si chiama “Progetto Down” il nuovo percorso di ricerca che verrà presentato venerdì 22 novembre alle ore 12.00 nella Hall della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, promosso dal Centro Studi per la Tutela della Salute della Madre e del Concepito della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica in collaborazione con la Fondazione “Il Cuore in una Goccia” Onlus (L. go A. Gemelli, 8).

“Considerando che nel mondo la diagnosi prenatale di trisomia 21 è seguita da interruzioni volontarie di gravidanza nel 75% dei casi, il Centro Studi per la Tutela della Salute della Madre e del Concepito dell’Università Cattolica ha recepito la richiesta della Fondazione ‘Il Cuore in una Goccia’ Onlus di avviare un progetto di ricerca sulla Trisomia 21”, spiega il prof. Antonio Lanzone, Direttore del Centro Studi.

“Insieme alla Fondazione Onlus ci siamo fatti promotori di questo progetto che sposa perfettamente tutta l’attività clinica e di ricerca dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Patologia Ostetrica del Policlinico Gemelli svolta in questi ultimi vent’anni, che guarda alle fragilità prenatali in ottica di accoglienza, cura e accompagnamento. E’ questo un progetto che mira ad aprire finestre di speranza per tutte quelle famiglie che ricevono una diagnosi prenatale di Trisomia 21”, prosegue Lanzone.

L’incontro sarà aperto da Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Marco Elefanti, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, e Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e introdotto da Antonio Lanzone, Direttore del Centro Studi per la Tutela della Salute della Madre e del Concepito dell’Università Cattolica e dell’Area Salute Donna del Dipartimento Scienze della Salute della Donna del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Seguiranno gli interventi di Antonio G. Spagnolo, Direttore dell’Istituto di Bioetica e Medical Humanities della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Maurizio Genuardi, Direttore dell’Istituto di Genetica Medica e Medicina Genomica della Facoltà di Medicina e chirurgia e Direttore della UOC di Genetica Medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roberto Bernabei, Ordinario di medicina Interna della Facoltà di Medicina e chirurgia e Direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Neuroscienze, Testa-Collo e Ortopedia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e Giuseppe Noia, Responsabile dell’Hospice Perinatale- Centro per le Cure Palliative Prenatali “S. Madre Teresa di Calcutta” della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Presidente della Fondazione “Il Cuore in una Goccia” Onlus.