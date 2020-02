Asma acuto, seminario all’Azienda Ospedaliera di Perugia

Perugia, 24 febbraio 2020 – L’Accademia Anatomico-Chirurgica di Perugia ha organizzato il seminario “Asma acuto, il punto di vista dell’urgentista” con l’intervento del dottor Paolo Groff, Direttore SC Pronto Soccorso e Osservazione Breve dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

L’incontro, aperto a tutti, avrà luogo giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 16.30, a Perugia, nell’Aula 7, Edificio B, piano -2 della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia (Piazza Lucio Severi).

“Da sempre l’asma è materia dello pneumologo – spiega il professor Rosario Francesco Donato, presidente dell’Accademia Anatomico-Chirurgica di Perugia – Senza voler contravvenire a questa legge naturale, bisogna tuttavia riconoscere che molti pazienti giungono in Pronto Soccorso per riacutizzazione del problema e non raramente il sospetto diagnostico è posto proprio in questo contesto. Compito dello specialista in Medicina d’urgenza del Pronto Soccorso è di riconoscere le riacutizzazioni a rischio di evoluzione sfavorevole, il che spesso coincide con l’identificazione di peculiari problemi nel controllo di fondo della malattia, trattarle adeguatamente e affidare, o riaffidare, il paziente ad un follow-up specialistico appropriato”.