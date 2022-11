Alessandra Balestrazzi eletta nuovo presidente AIMO

Dott.ssa Alessandra Balestrazzi

Roma, 11 novembre 2022 – Alessandra Balestrazzi è stata eletta nuovo presidente dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, ricoprirà la carica per il prossimo triennio 2023-2025. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probiviri si sono svolte ieri a Roma in occasione del 13esimo Congresso Nazionale di AIMO, in programma fino a domani nella Capitale, presso il Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Balestrazzi, barese di origine ma romana d’adozione, è dirigente medico oculista presso gli Ospedali S. Eugenio e Pertini della ASL Roma 2, per oltre 20 anni ha lavorato presso l’Ospedale Oftalmico di Roma occupandosi in particolare delle patologie della cornea.

“È un grande onore per me guidare questa Associazione – ha commentato – prenderò il posto di Luca Menabuoni, che continuerà a collaborare con AIMO insieme al nuovo Direttivo per il rapporto con le Istituzioni. Le cose da fare sono molte, ma l’entusiasmo è tanto e speriamo di fare il meglio nell’interesse dei medici oculisti e dei nostri pazienti”.