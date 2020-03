World Obesity Day, favorire l’adozione di un sano stile di vita. SIET organizza MOMA in Roma

Dott. Enrico Prosperi

Roma, 3 marzo 2020 – MOMA in ROMA è l’evento, organizzato dalla Società Italiana di Educazione Terapeutica (SIET), in occasione della prima Giornata Mondiale Unificata dell’Obesità – World Obesity Day – WOD, per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni su questa malattia cronica che colpisce 650 milioni di persone in tutto il mondo e combattere i pregiudizi di cui sono vittime le persone che ne sono affette.

Il 4 marzo la SIET, con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale (DIAG) dell’Università Sapienza di Roma e della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), coinvolgerà pazienti e familiari per cambiare la narrativa di una malattia che necessita di cure centrate sulla qualità di vita globale e il benessere psicosociale e non solo sulla perdita di peso.

Il 4 marzo, alle 9.30 partirà una passeggiata consapevole dal Colosseo che terminerà presso il DIAG con l’incontro di TERESA, il robot sociale che partecipa ai gruppi di Educazione Terapeutica per la cura dell’obesità che la SIET conduce grazie a un progetto di ricerca interdipartimentale dell’Università Sapienza di Roma.

In caso di impedimento causato dall’emergenza coronavirus, le testimonianze e le informazioni utili per la cura dell’obesità si racconteranno sulla pagina Facebook di Educazione Terapeutica e SISDCA ed eventuali altri canali social.

L’obesità è la 5a causa di morte e interessa tra il 10 e il 30% degli adulti nei paesi dell’UE. In Italia il 24% della popolazione tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso.

Obiettivi del MOMA in ROMA sono informare l’opinione pubblica sulle migliori modalità di cura dell’obesità, sensibilizzare sul body shaming e il fat shaming e favorire l’adozione di uno stile di vita sano e consapevole.

MOMA prevede inoltre per tutto il mese di marzo altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

Responsabile scientifico

Enrico Prosperi

Medico Chirurgo

Specialista in Psicologia Clinica

Presidente SIET Società Italiana di Educazione Terapeutica

Presidente Sez. Reg. SISDCA LAZIO