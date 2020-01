Ugl Sanità, Franco Mangiafico nuovo responsabile generale provinciale del comparto pubblico

Carmelo Urzì e Franco Mangiafico

Catania, 16 gennaio 2020 – Il segretario provinciale della federazione provinciale Sanità della Ugl Carmelo Urzì, nei giorni scorsi, ha individuato e nominato il nuovo responsabile generale del comparto pubblico nella persona di Franco Mangiafico.

Per l’esperto sindacalista, infermiere dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale “Garibaldi” di Catania, l’approdo alla Ugl sancisce il prosieguo di una lunga carriera sindacale vissuta con risultati ragguardevoli.

“Diamo il benvenuto a un dirigente come Franco che siamo certi saprà continuare a fornire un apporto fondamentale in un settore, come quello della sanità pubblica, altamente strategico in un’area metropolitana come quella nostra in cui si trovano contesti ospedalieri importanti” ha dichiarato soddisfatto Urzì.

Parole di elogio e un augurio di buon lavoro al neo dirigente Ugl sono arrivate anche, a nome dell’Unione territoriale del lavoro, dal segretario generale Giovanni Musumeci: “Con Franco Mangiafico continuiamo ad allargare la nostra famiglia sindacale, guardando anche alle realtà pubbliche della sanità nostrana dove ci sono ancora oggi alcune criticità da affrontare a salvaguardia dei lavoratori”.