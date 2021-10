Tumori ginecologici, il ruolo del linfonodo sentinella. Interventi chirurgici in diretta dall’ospedale di Udine

Udine, 7 ottobre 2021 – In data 15 e 16 ottobre si svolgerà ad Udine il corso dal titolo “Il ruolo del linfonodo sentinella nei tumori ginecologici”.

I tumori ginecologici hanno un impatto sempre maggiore nella popolazione femminile. L’innovazione tecnologica e l’impiego di tecniche mininvasive, come l’isteroscopia, la laparoscopia o la chirurgia robotica permettono una diagnosi precoce e un trattamento personalizzato.

Negli ultimi anni, il ruolo del linfonodo sentinella in ginecologia oncologica ha sviluppato sempre maggior interesse e impiego, permettendo una corretta stadiazione del tumore associata a procedure meno invasive, riducendo le complicanze legate a una linfoadenectomia sistematica.

L’obiettivo di questo evento è di valutare in modo trasversale e multidisciplinare il ruolo del linfonodo sentinella nei diversi tumori ginecologici e le sue implicazioni cliniche nelle decisioni terapeutiche successive.

Durante la prima giornata è prevista una prima parte pratica, su training laparoscopici e isteroscopici, dedicata ai medici in formazione presso il Centro di Simulazione ed Alta Formazione della Azienda ASUFC di Udine. A seguire vi sarà una parte teorica mediante relazioni frontali tenute da massimi esperti nazionali in questo settore. La seconda giornata prevede degli interventi chirurgici in diretta dalle sale operatorie del Padiglione 15 dell’Ospedale di Udine.

Sarà possibile partecipare all’evento in presenza o da remoto collegandosi al seguente link: https://www.informasanitaudine.it/ginecologia