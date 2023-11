Tumori ginecologici, all’IRCCS Gemelli nasce il Loto Care Center

Presidente Loto Sandra Balboni e Referente Territoriale Loto Lazio Paola Lombardi insieme alle volontarie

Roma, 28 novembre 2023 – Da oggi le pazienti in cura per tumori ginecologici presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS hanno un importante strumento in più a loro disposizione: Loto Care Center non è (solo) un luogo, ma un sostegno concreto per tutte le donne che quotidianamente si sottopongono alle terapie oncologiche, offrendo un orientamento all’interno del Policlinico, un punto di ascolto e informativo, un sostegno burocratico per eventuali pratiche previdenziali e legali.

Il nuovo servizio – inaugurato ufficialmente ieri mattina – è attivo tutti i giorni presso il Day Hospital di Ginecologia Oncologica e reso possibile dalla collaborazione tra il Policlinico Gemelli e l’associazione Loto Odv che mette in campo le sue competenze e le sue volontarie. Sono loro che ogni giorno – dal lunedì al venerdì a partire dalla 9.00 e fino alle 13.00 (e in altre fasce orarie su appuntamento) – accompagnano le donne in cura, le distraggono in attesa delle terapie e propongono vari servizi gratuiti, che vengono pensati e organizzati partendo dai bisogni specifici di ognuna.

Prof. Giovanni Scambia

Le proposte a supporto delle pazienti sono numerose: tra queste i trattamenti di estetica oncologica a mani e piedi per contrastare gli effetti collaterali delle terapie, le “consulenze del sorriso” con un team specializzato di igienisti dentali UNID (Unione Nazionale Igienisti Dentali) per impostare una corretta igiene orale durante la chemioterapia, i massaggi miorilassanti.

E poi il “servizio tisane” in reparto, la possibilità di prenotare il servizio di accompagnamento “Ugo” per visite mediche o commissioni e persino una prima consulenza gratuita per questioni legali e previdenziali legate alla malattia; alle donne in terapia vengono anche donati copricapi e parrucche per l’alopecia da trattamento chemioterapico, oltre a prodotti di aziende specializzate per una cura delicata di viso e corpo.

Loto Care Center si propone di fare incontrare le donne e le loro storie, offrendo momenti di aggregazione utili e piacevoli, nella consapevolezza che la cura passa anche attraverso la condivisione: è per questo che – grazie al comitato territoriale di Loto Odv per il Lazio guidato da Paola Lombardi – vengono organizzati anche momenti di incontro, come corsi gratuiti di lanaterapia in reparto con donazione di kit per lavorare a maglia e corsi online di meditazione.

“Siamo grati all’Associazione Loto Odv per avere realizzato questa iniziativa che completa l‘offerta del Policlinico Gemelli e, in particolare, del Dipartimento Scienze della Salute della donna, del bambino e di sanità pubblica centrata in maniera olistica sulla cura della persona”, sostiene il prof. Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica.

“Siamo molto contenti di poter realizzare un servizio che si prenda cura delle pazienti a 360° e che aiuti i sanitari impegnati nella attività specialistica a rendere questo Policlinico un luogo accogliente anche dal punto di vista umano”, sostiene la prof.ssa Anna Fagotti, Direttore UOC Carcinoma Ovarico del Policlinico Gemelli IRCCS, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica.

“Il Policlinico Gemelli è un punto di riferimento in Italia per i tumori ginecologici: il numero delle pazienti che vengono trattate ogni anno è elevatissimo e per questo abbiamo voluto fortemente l’avvio del Loto Care Center, in modo da essere fisicamente vicine alle centinaia di donne che qui intraprendono il loro percorso di cura – spiega Sandra Balboni, Presidente Loto Odv. – Il nostro obiettivo è quello di mettere sempre le pazienti al centro: dell’accoglienza, dei progetti, delle iniziative. Solo prendendole per mano possiamo fare la differenza per le donne che stanno affrontando questo tipo di tumori, supportandole concretamente, coinvolgendole in iniziative e creando tra loro una rete di supporto e condivisione”.