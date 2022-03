Tumore differenziato della tiroide, specialisti a confronto all’Aou di Ferrara

Ferrara, 22 marzo 2022 – Giovedì 24 marzo 2022, alle ore 14.00, presso l’Aula Magna dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, si terrà un convegno della Società Medico Chirurgica di Ferrara, organizzata dalla Unità Operativa (UO) di Endocrinologia e Malattie del Ricambio, dedicata alla “Gestione diagnostico-terapeutica del paziente con carcinoma differenziato della tiroide a Ferrara: specialisti a confronto”.

La giornata vuole diffondere l’attività svolta nell’ambito del percorso aziendale per l’assistenza diagnostica e terapeutica ai pazienti con carcinoma differenziato della tiroide, rinnovando i legami con il territorio provinciale e resi operativi grazie alla collaborazione con la Direzione del Dipartimento delle Cure Primarie dell’Ausl, in accordo con la Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera.

L’UO di Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara è impegnata da anni nella diagnosi, nel trattamento e nel follow-up dei pazienti con carcinoma differenziato della tiroide che vengono seguiti in tutte le fasi del loro percorso grazie alla collaborazione di molteplici professionalità operanti nell’ambito della Azienda stessa, dai Medici agli Infermieri.

Il percorso, gestito dall’UO di Endocrinologia e Malattie del Ricambio, si pone l’obiettivo di garantire un approccio coordinato ed integrato multiprofessionale e multidisciplinare alla diagnosi ed al trattamento del carcinoma tiroideo differenziato in base alle raccomandazioni indicate dalle linee guida internazionali e vede la collaborazione di specialisti del territorio, extraterritoriali e dei professionisti della UO di Chirurgia 1, Chirurgia 2, Otorinolaringoiatria, Medicina Nucleare, Radioterapia, Oncologia ed Anatomia Patologica, allo scopo di fornire soluzioni efficaci per soddisfare il bisogno di salute del cittadino affetto da carcinoma differenziato della tiroide.