Fertilità: 5.000 bambini in meno nel 2020 e circa 4.000 nel 2021. Evento scientifico a Firenze

Prof. Luca Mencaglia

Firenze, 22 marzo 2022 – Autorevoli rappresentanti del mondo scientifico esperti di problematiche legate all’infertilità, saranno a disposizione di tutte quelle coppie e tutti coloro che desiderano arricchire la propria vita con un bimbo, ma che per motivi diversi non può arrivare. L’appuntamento nazionale è con “Baby Fertilità” domenica 8 maggio a Firenze presso l’Hotel Albani, con ingresso libero previa iscrizione.

Quello dell’infertilità è un tema che riguarda oggi circa il 20% di tutti i giovani. Manca ancora un’informazione massiccia e puntuale per una maggiore consapevolezza delle proprie possibilità e limiti biologici, ma anche la conoscenza delle opportunità che la scienza offre per un’eventuale preservazione della propria fertilità nell’età più adeguata.

Tanti sono i punti su cui porre attenzione: a partire dalla capacità riproduttiva di una donna che, dopo i 35 anni, diminuisce in maniera esponenziale, diminuendo la sua capacità quasi all’80-90% fino a perderla completamente dopo i 41-42 anni. Dato che non può lasciare indifferenti è la riduzione impressionante delle nascite: nel 2020 sono nati circa 5.000 bambini in meno e nel 2021 circa 4.000 in meno.

“Accade ancora troppo spesso, per non dire quasi sempre – spiega il prof. Luca Mencaglia specialista in Ginecologia e Ostetricia, Dir. della Rete Regionale della Toscana per la cura dell’infertilità e Fondatore e Presidente della Fondazione PMA Italia – di ricevere persone che si rivolgono a noi specialisti troppo tardi, oltre i 40 anni, quando hanno deciso di avere una gravidanza. È lì che purtroppo si scontrano per la prima volta con l’infertilità. Dalle persone che parteciperanno all’evento nazionale dell’8 maggio a Firenze, mi aspetto una presa di coscienza e consapevolezza su tutte le problematiche legate al tema della fertilità. È fondamentale essere consapevoli del fatto che proprio quando il problema della fertilità non è né sentito né percepito dalla coppia, sarebbe opportuno fare qualcosa in ambito di prevenzione, assicurandosi il proprio futuro ed evitando così un impatto brusco e più complesso con l’impossibilità di avere figli”.

L’evento dal titolo “Baby Fertilità” sarà un’occasione preziosa per avere risposte scientifiche alle tante domande sulle cause dell’infertilità, sul come affrontarla, sulle soluzioni più attuali che la scienza mette a disposizione, ma anche gli aspetti fondamentali legati al ruolo dell’alimentazione, gli aspetti psicologici e legali. Per iscriversi gratuitamente www.babyfertilita.it.