Tumore del pancreas, l’ospedale Molinette di Torino illuminato di viola per la Giornata mondiale

Torino, 19 novembre 2019 – Nella serata di giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore del Pancreas, la facciata dell’ospedale Molinette di Torino sarà illuminata di viola, colore simbolo del cancro del pancreas, con l’iniziativa “Facciamo luce sul tumore al pancreas” per creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche.

Promossa dall’Associazione Nastro Viola Onlus, in collaborazione con le Associazioni Fondazione Nadia Valsecchi Onlus, Associazione Oltre la Ricerca ed Associazione My Everest Onlus, ed, in Piemonte, con la Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, la campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas” ha l’obiettivo di portare l’attenzione pubblica su una patologia che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone con una sopravvivenza a 5 anni solamente dell’8%, “big killer silenzioso”, che nel 2030 sarà la seconda causa di morte per neoplasia nel mondo.

In Piemonte e Valle d’Aosta ogni anno vengono diagnosticati circa 900 nuovi casi (20 ogni 100.000 abitanti), un numero quasi uguale a quello dei decessi. La percentuale dei casi operabili con interventi potenzialmente curativi è intorno al 15% e la sopravvivenza a 5 anni molto bassa (intorno all’8-9%).

La diagnosi precoce di questo tipo di tumore è difficile poiché i sintomi si manifestano spesso in stato avanzato della malattia. I segni di allarme sono rappresentati da ricorrenti disturbi dell’apparato digerente, improvviso calo di peso, persistenti dolori addominali che si irradiano alla schiena, urine scure, feci di colore chiaro, nausea, vomito, comparsa improvvisa di diabete, prurito ed ittero (colorazione giallastra della cute e della parte bianca dell’occhio).

Lo scopo dell’iniziativa è quindi quello di far conoscere meglio il tumore del pancreas, promuovere finanziamenti per la ricerca in questo campo e diffondere la presenza sul territorio delle Associazioni di pazienti per essere di sostegno e di aiuto alle persone affette da cancro del pancreas ed ai loro familiari.

Quest’anno a Torino nella sera del 21 novembre, a nome della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta e delle Associazioni di pazienti, verranno illuminate di viola la facciata dell’ospedale Molinette, in collaborazione con la Città della Salute di Toirno.

Hanno aderito all’iniziativa della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta e della Associazione Nastro Viola anche i Musei Reali, che illumineranno di viola la Cupola del Guarini, e la Legione dei Carabinieri Piemonte-Valle d’Aosta che illuminerà la Caserma Bergia.