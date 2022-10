Trombosi, colpisce ogni anno 10 milioni di persone. Webinar sulle novità terapeutiche al Gemelli

Roma, 12 ottobre 2022 – Nel mondo 1 persona su 4 muore per una causa correlata alla trombosi. Il tromboembolismo venoso (TEV) è la terza causa più comune di malattia cardiovascolare, dopo la sindrome coronarica acuta e l’ictus, ed è una delle principali cause di morte e disabilità a livello mondiale.

Ogni anno si verificano 10 milioni di casi di TEV in tutto il mondo. In Europa oltre mezzo milione di decessi ogni anno sono correlati al TEV, cioè quasi 1.500 decessi al giorno. Questo numero impressionante è maggiore della somma delle morti dovute complessivamente ad AIDS, cancro della mammella e della prostata e incidenti automobilistici.

Di trombosi e delle più recenti innovazioni in tema di prevenzione, diagnosi e terapia si discuterà domani, giovedì 13 ottobre, ore 14.15, al 1° Gemelli Thrombosis Day (GTD). Un webinar aperto a tutti in cui specialisti di medicina interna, angiologia, ematologia, radiologia e malattie emorragiche e trombotiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica si confronteranno sugli avanzamenti diagnostici e terapeutici per il trattamento della trombosi.

Presiedono i lavori il prof. Valerio De Stefano, Direttore dell’UOC Servizio e DH di Ematologia del Policlinico Gemelli, Ordinario di Malattie del Sangue all’Università Cattolica, e il prof. Roberto Pola, UOC Medicina Interna Geriatrica del Gemelli, Associato di Medicina Interna all’Università Cattolica.

Il seminario scientifico si svolge in occasione della Giornata Mondiale della Trombosi (World Thrombosis Day), che si celebra ogni anno il 13 ottobre, data che coincide con il giorno del compleanno di Rudolf Virchow (1821-1902), pioniere nella patofisiologia della trombosi.

Numerosi sono i progressi scientifici fatti dalla medicina in questo campo e molteplici gli studi in corso. “Il Policlinico Gemelli prenderà parte a uno studio randomizzato multicentrico internazionale denominato HYDRA Study per migliorare l’algoritmo diagnostico dell’embolia polmonare nei pazienti con cancro – spiega il prof. Roberto Pola – Altri due studi randomizzati multicentrici internazionali a cui il Policlinico Gemelli parteciperà sono l’ASTER e il MAGNOLIA Study, in cui si testerà l’efficacia e la sicurezza di un nuovo farmaco anticoagulante (inibitore del Fattore XI della coagulazione) in persone affette da tumore che hanno una trombosi o un’embolia polmonare”.

Ciò rientra nell’ambito delle importanti novità che sono emerse negli ultimi anni per la terapia della trombosi. “Oggi – continua Pola – abbiamo infatti a disposizione numerosi nuovi farmaci anticoagulanti che, a differenza dell’eparina, possono essere assunti per via orale, anche in persone affette da malattie oncologiche, e che appaiono più sicuri e più efficaci delle terapie utilizzate in passato, come ad esempio i vecchi anticoagulanti orali. In particolare, questi nuovi anticoagulanti hanno un rischio inferiore di emorragie, specialmente quelle gravi che si verificano a livello cerebrale, con ovvi importantissimi vantaggi per i pazienti”.

Durante il 1° Gemelli Thrombosis Day si parlerà anche delle più aggiornate metodologie attualmente disponibili per la diagnosi di trombosi venosa profonda e l’embolia polmonare e di come esse vengono somministrate all’interno dei reparti del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Attenzione sarà dedicata anche alle trombosi in sedi atipiche, come le trombosi delle vene cerebrali o delle vene addominali, che sono balzate all’onore della cronaca durante l’epidemia da Covid-19, e la relativa campagna vaccinale. Infine, saranno presentate e discusse le nuove linee guida nazionali e internazionali sulle quali basare la migliore terapia anticoagulante possibile per i pazienti affetti da trombosi, anche in coloro che per patologie concomitanti sono a maggior rischio emorragico.

A seguire l’elenco degli specialisti di Policlinico Gemelli e Università Cattolica che interverranno al webinar: Paolo Tondi, Direttore del Servizio di Angiologia, Erica De Candia, UOSD Malattie Emorragiche e Trombotiche, Elena Rossi, UOC Servizio e DH di Ematologia, Luigi Natale, Direttore UOC Radiodiagnostica addominale, Angelo Santoliquido, Direttore UOSD Angiologia e diagnostica vascolare non invasiva, Alessandro Cina, UOC Radiologia d’Urgenza, Andrea Lupascu, UOC Medicina Interna Geriatrica, e Stefano Lancellotti, UOSD Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche.

Concluderanno i lavori Roberto Pola, Valerio De Stefano e Angelo Porfidia, UOC di Medicina generale del Policlinico Gemelli.

