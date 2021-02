Tetraplegia, inaugurato nuovo reparto mielolesi all’ASST Gaetano Pini-CTO

Milano, 4 febbraio 2021 – L’ASST Gaetano Pini-CTO ha inaugurato al Presidio CTO il nuovo reparto dedicato ai pazienti mielolesi, ovvero persone para o tetraplegiche che hanno subito una lesione del midollo spinale.

Fiore all’occhiello dell’ASST, il reparto mielolesi ha cambiato volto: gli spazi sono più ampi e funzionali alle esigenze dei pazienti in carrozzina, nonché più confortevoli e colorati, le stanze sono dotate di impianti di domotica e altre tecnologie per agevolare la movimentazione dei pazienti. La ristrutturazione ha riguardato sia l’area di degenza sia le palestre utilizzate per la riabilitazione dei pazienti, così come la piscina che è stata dotata di un sollevatore a soffitto per consentire l’immersione del paziente in carrozzina.

“È molto importante per i nostri pazienti, che trascorrono in reparto lunghi mesi tra gli interventi, la riabilitazione e la terapia occupazionale essere accolti in spazi adeguati alle loro esigenze – spiega il dott. Antonello Caserta Direttore della UOC Riabilitazione Mielolesi – Per questo abbiamo scelto di coinvolgere anche il personale sanitario nella progettazione dei nuovi spazi perché chi lavora in questo reparto è altamente qualificato e ben conosce le esigenze dei pazienti mielolesi”.

“Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri pazienti degli spazi così belli e funzionali. Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto ma ne è valsa la pena perché ora siamo in grado di offrire non solo le competenze specialistiche dei nostri professionisti, ma anche un soggiorno migliore a chi trascorrerà con noi mesi importanti per la propria salute e per la propria vita. Qui i pazienti, infatti, imparano a convivere con la disabilità nella maniera più serena possibile”, dice il dott. Francesco Laurelli, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO.