Sviluppo di terapia genica e farmaci Rna: ecco i rappresentanti del Centro Nazionale di Ricerca di Padova

Padova, 30 settembre 2022 – Oggi 30 settembre si è svolta a Padova in modalità telematica l’Assemblea Ordinaria dei membri della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca – Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” che ha eletto i rappresentanti dei suoi organi di governo.

Il Centro nazionale di Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” è un progetto finanziato dal MUR nell’ambito del Pnrr con 320 milioni di euro che fa di Padova il centro di riferimento nazionale per lo sviluppo di soluzioni terapeutiche e cure in ambito sanitario con particolare riferimento alle terapie geniche e per lo sviluppo di farmaci selettivi tramite tecnologie RNA.

L’Università di Padova, in qualità di Fondatore Proponente, ha presentato una lista per l’elezione dei Consiglieri di Gestione e di Sorveglianza della Fondazione i cui membri sono stati nominati in Assemblea garantendo così la piena funzionalità della Fondazione.

Prof. Rosario Rizzuto

Le consigliere e i consiglieri della Fondazione assicurano competenze di elevata professionalità gestionale e tecnico scientifica, comprovata dall’altissimo livello dei loro curricula.

Nel Consiglio di Gestione fanno parte:

Amoroso Mariangela- Sanofi Srl

Cosma Stefano – Università di Modena e Reggio Emilia

Ferretti Elisabetta – Sapienza Università di Roma

Furlanello Cesare- Antares Vision Spa

Locatelli Franco – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Maggi Adriana – Università di Milano

Medaglini Donata – Università di Siena

Nicchia Grazia Paola – Università di Bari

Patri Paolo – Stevanato Group Spa

Tirelli Nicola – Istituto Italiano di Tecnologia

Nel Consiglio di Sorveglianza:

Armelao Lidia – CNR

Aurisicchio Luigi – Takis srl

Begarani Filippo – PBL srl

Berti Debora – Università di Firenze

Bussolati Benedetta – Università di Torino

Campiglia Pietro – Università di Salerno

Colombo Luciano – Università di Cagliari

Garone Caterina – Università di Bologna

Giacca Mauro – Università di Trieste

Laganà Massimiliano – Humanitas University

Libra Massimo – Università di Catania

Martini Claudia – Università di Pisa

Naldini Luigi – Fondazione Telethon

Pizzi Marina – Università di Brescia

Priori Silvia Giuliana – Università di Pavia

Venturini Gianluigi – Intesa San Paolo

Viglietto Giuseppe – Università Magna Grecia

Von der Leyen Heiko – Orgenesis Italy Srl

Zampella Angela – Università di Napoli Federico II

Esprime piena soddisfazione il prof. Rosario Rizzuto dell’Università di Padova, che assume la carica di Presidente della Fondazione: «con la costituzione degli Organi di Governo e l’elezione dei suoi partecipanti prende piena operatività il Centro Nazionale per la Terapia Genica e i Farmaci a RNA.

La partecipazione armonica agli Organi di Governo di università ed enti di ricerca pubblici e privati e di imprese nazionali ed internazionali mostra in maniera plastica la determinazione e l’entusiasmo per una grande iniziativa strategica, senza precedenti per il Paese: mettere insieme, su tutto il territorio nazionale, scienziati ed imprese con un obiettivo chiaro di valore scientifico, economico e sociale.

Il Centro Nazionale ha infatti l’obiettivo di costruire una filiera di ricerca e innovazione che permetta all’Italia di essere competitiva nelle tecnologie su cui si basano nuove cure sempre più mirate sia per le malattie ad alto impatto socio-economico che per le malattie rare, spesso neglette in un’ottica di profitto.

La ricaduta sarà quindi non solo una crescita economica basata su innovazione e sapere, ma anche su una rinnovata capacità del nostro sistema sanitario di sviluppare e detenere le tecnologie indispensabili per curare, in modo economicamente sostenibile, tutti i cittadini con i nuovi farmaci che la scienza è in grado di sviluppare.»

Il programma di ricerca viene realizzato attraverso una struttura formata da Hub (Università di Padova) e Spoke (49 membri aderenti). L’Hub rappresenta il referente unico per l’attuazione del Programma di ricerca del Centro Nazionale nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento del Centro, riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di Ricerca, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione dei Programmi di ricerca del Centro, presso cui sono localizzate le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca.