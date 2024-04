Storia dell’etica e genoma: ERC di 4 milioni di euro alla Statale di Milano

Il riconoscimento dell’European Research Council è stato assegnato a due progetti guidati da docenti dell’Università Statale di Milano: Stefano Bacin con “18Ethics”, una ricerca sull’etica filosofica nel diciottesimo secolo e Marco Foiani con “Topomech”, uno studio sulla topologia genomica e lo stress meccanico

Milano, 11 aprile 2024 – Stefano Bacin, professore di Storia della filosofia del Dipartimento di Filosofia, e Marco Foiani, professore di Biologia molecolare presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, dell’Università Statale di Milano, si sono aggiudicati entrambi un ERC Advanced Grant, il prestigioso finanziamento dell’European Research Council (ERC) per i rispettivi progetti: 18Ethics e Topomech.

Il progetto 18Ethics, finanziato con quasi 1,5 milioni di euro nell’area delle Social Sciences and Humanities, studierà l’etica del XVIII secolo mostrando come sviluppasse un’idea oggi molto discussa, ovvero che i filosofi possano assumere il ruolo di esperti morali, dando indicazioni di condotta su questioni pratiche. Il progetto esaminerà i confronti tra le diverse teorie settecentesche sui doveri che ciascuno ha verso se stesso e verso gli altri; inoltre una linea di ricerca specifica sarà dedicata ai dibattiti sulla moralità nel modo di trattare gli animali.

Prof. Stefano Bacin

“18ETHICS intende far emergere con quali metodi e strumenti le teorie morali del XVIII secolo, nel corso di un dibattito intenso, abbiano mostrato in che modo e fino a che punto i filosofi possano assumersi il ruolo di esperti di questioni morali. Le discussioni di etica nel XVIII secolo verranno analizzate, perciò, come una serie di tentativi di rispondere a problemi morali difficili e di superare il disaccordo su tali questioni”, spiega Stefano Bacin.

Il progetto Topomech appartiene invece all’area delle Life sciences e si focalizzerà sullo studio delle proprietà meccaniche del genoma e, in particolare, su come le cellule tumorali modulano meccanicamente i cromosomi durante la migrazione metastatica, generando instabilità genomica ed espressione di alcuni oncogeni.

Prof. Marco Foiani

“Le cellule e i tessuti sono infatti continuamente esposti a stress meccanico, e le forze meccaniche possono generare compressione e stretching cellulare, ad esempio durante lo sviluppo e quando le cellule migrano, ma anche in condizioni patologiche nei tumori solidi e in certe patologie neurodegenerative. Tuttavia il nucleo delle cellule riesce ad adattarsi allo stress meccanico grazie a sofisticati processi cellulari che ne controllano le proprietà visco-elastiche”, spiega Marco Foiani. Topomech è stato finanziato con quasi 2,5 milioni di euro. La ricerca sarà condotta in Statale, a cui va il finanziamento principale di oltre 2,1 milioni di euro, e in IFOM.

Il bando ERC Advanced premia ogni anno circa 250 progetti di ricerca in ogni disciplina con un finanziamento fino a 2,5 milioni euro ciascuno. I progetti sono guidati da un ricercatore con almeno 10 anni di carriera scientifica ai massimi livelli internazionali e il solo criterio di valutazione è l’eccellenza.