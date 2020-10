Sclerosi multipla in gravidanza, visite neurologiche gratuite al Fatebenefratelli-Isola Tiberina Roma, 29 ottobre 2020 – Consulenze neurologiche gratuite per donne con sclerosi multipla in gravidanza o con programma di gravidanza: questa l’iniziativa proposta dall’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma il 12 novembre nell’ambito dell’(H)-Open Day organizzato dalla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, con il coinvolgimento degli ospedali del network Bollini Rosa e Centri Sclerosi Multipla aderenti. L’obiettivo dell’(H)Open Day è quello di essere al fianco delle donne con sclerosi multipla per accompagnarle e guidarle nel percorso della gravidanza, dalla programmazione al post partum. In particolare, i medici dell’Ambulatorio di Neurologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina, saranno a disposizione delle donne in gravidanza affette da sclerosi multipla al fine di rispondere a domande riguardanti la gestione della malattia durante l’attesa, il parto ed il puerperio con particolare attenzione alle terapie specifiche e alla programmazione degli esami neuroradiologici. Tale attività di consulenza verrà effettuata nell’arco della mattina del giorno 12 novembre 2020. Prenotazione esclusivamente telefonica, in data unica: il 2 novembre, al numero 0668370260, ore 18-19.30. L’iniziativa della Fondazione Onda gode del patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla(AISM).

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

