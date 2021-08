Scienza vista mare: ricercatori UniMessina promuovono la divulgazione scientifica Messina, 25 agosto 2021 – Il 27 agosto attraccherà a Messina una barca a vela che ospita un team internazionale di ricercatori, e sta effettuando un giro del Mediterraneo per promuovere il progetto MEDNIGHT, un evento di divulgazione scientifica dedicato alla scienza del Mediterraneo, di cui l’Università di Messina è partner. In occasione dell’attracco della barca, alcuni Ricercatori dell’Università di Messina promuoveranno un’attività di divulgazione scientifica presso la Passeggiata a Mare, mostrando alle persone del pubblico il risultato di semplici esperimenti scientifici. Tra le varie attività, verranno illustrati il funzionamento del telescopio e dell’astrolabio, saranno mostrati alcuni semplici esperimenti sull’ottica, sul moto dei corpi, sui fluidi e sull’uso dell’energia solare. Inoltre, con esposizioni e supporti multimediali, verranno descritte le tecniche per studiare le caratteristiche biologiche degli organismi acquatici, le modellizzazioni meteo ambientali e le caratteristiche geo-territoriali dello Stretto di Messina. L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto della prescrizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19, è aperto a tutta la cittadinanza, e si svolgerà alla Passeggiata a Mare il giorno 27 agosto 2021 dalle 18:00 alle 21:00.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 172 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...