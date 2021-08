Liste di attesa, ecco come aumentare visite e prestazioni erogate

Orbassano, 25 agosto 2021 – La Regione Piemonte con Dgr 6 agosto 21 ha approvato il Piano operativo regionale per il recupero delle liste d’attesa, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici.

Il mandato regionale volto al recupero delle liste d’attesa è stato recepito dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi di Orbassano che con la collaborazione dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture Complesse e del DIPSA ha attivato specifici progetti, sulla scorta della disponibilità volontaria dei professionisti, per aumentare l’offerta di visite, prestazioni ambulatoriali e attività di ricovero, in particolare chirurgico, rispetto all’attività registrata nel 2019.

Durante l’epidemia Covid i professionisti dell’Azienda hanno costantemente garantito prioritariamente l’assistenza sanitaria alle patologie urgenti, ai tumori maligni e alla traumatologia permettendo così il contenimento della lista d’attesa; pertanto l’attività aggiuntiva sarà finalizzata al recupero delle prestazioni erogate in maniera ridotta nel suddetto periodo.

Per ampliare l’attività sia in regime ambulatoriale che di ricovero per patologie chirurgiche, hanno dato la propria adesione gli specialisti di diverse discipline medico-chirurgiche e il personale infermieristico e tecnico sanitario.

Ad oggi sono stati deliberati 11 progetti già in essere dal 1° di agosto e nei prossimi giorni ne saranno deliberati ulteriori 14 con partenza 1° settembre. Tale entità è rappresentativa della quasi totalità dell’offerta aziendale in risposta ai bisogni di salute degli utenti.

In particolare il Dipartimento Chirurgico ha garantito 20 ore aggiuntive di sala operatoria nella prima settimana di agosto; da settembre verranno portate a 25 le ore settimanali aggiuntive ovvero una seduta operatoria straordinaria giornaliera per 5 giorni la settimana.

Per garantire l’effettuazione di questa attività verranno parimenti incrementate le visite e le prestazioni pre e post ricovero e l’utilizzo dei posti letto in Week Surgery per consentire la degenza dei pazienti. Saranno eseguiti interventi per patologie erniarie e calcolosi, lesioni benigne delle vie urinarie, vescica, prostata, patologie chirurgiche toraciche e otorinolaringoiatriche e gli interventi di protesi d’anca, nel rispetto delle classi di priorità cliniche definite.

Di seguito si riportano alcuni dei progetti approvati:

Potenziamento di attività per le strutture di Cardiologia, Neurologia, Pneumologia anche in considerazione delle sequele che il long term covid può comportare.

L’implementazione delle prestazioni sarà effettuata anche dalla Diabetologia e Terapia antalgica; la struttura di Radiologia ha continuato ad erogare prestazioni aggiuntive rivolte in particolare ai pazienti oncologici; le strutture Oncologiche, invece, durante l’epidemia sono riuscite ad assicurare la propria assistenza in considerazione della gravità della patologia e secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Le Strutture di Gastroenterologia e Ginecologia parteciperanno inoltre al potenziamento dell’attività di screening organizzata dall’ASL TO 3 per i propri residenti garantendo un aumento di visite specialistiche e di prestazioni quali colon e colposcopie.

Anche la telemedicina come strumento di visita sarà potenzialmente utilizzato ove possibile per raggiungere l’obiettivo del recupero delle prestazioni, questo potrà incrementare i volumi delle visite già sostenute dai progetti già attivi e presentati a livello regionale.