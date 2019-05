Salvaguardia del mare, Open Day sulle nuove tecnologie all’Istituto di BioRobotica di Pisa

Pisa, 21 maggio 2019 – La ricerca e la scienza in mostra a Livorno, mercoledì 22 maggio, allo Scoglio della Regina, in occasione della ricorrenza di Santa Giulia, la patrona della città, per conoscere da vicino le attività condotte al Centro di ricerca sulle tecnologie del mare e la robotica marina dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’edificio ristrutturato e riqualificato dal Comune di Livorno si apre ai cittadini, con docenti e giovani ricercatori che presentano le attività di ricerca in un percorso guidato all’interno dei laboratori, lungo i tre piani del polo tecnologico.

Tra le attività presentate: le ricerche dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, come il progetto Blue Resolution, che ha lo scopo di monitorare e pulire i fondali marini dalla plastica (finanziato da Arbi Dario spa); i progetti Octopus e PoseiDRONE – che hanno costruito robot soffici ispirati al polpo (finanziati dalla Comunità Europea e dalla Fondazione Livorno); le attività del CIBM, come la Ricerca e la valutazione delle risorse ittiche, i progetti “Girepam” e “Impact” per la ricerca a base della salvaguardia dell’area marina protetta alle Secche della Meloria e le altre ricerche condotte allo Scoglio della Regina.

Le visite sono possibili nella giornata di mercoledì 22 Maggio, la mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 presso lo Scoglio della Regina, in viale Italia 6, a Livorno.