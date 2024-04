Salute della donna, visite ginecologiche gratuite al Galliera di Genova Genova, 15 aprile 2024 – In occasione della 9ª Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), il Galliera aderisce all’iniziativa di Fondazione Onda, dedicando 5 giorni di visite ginecologiche gratuite, divise per età e patologie, alle donne che si prenoteranno. L’obiettivo è quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Sarà possibile quindi, svolgere visite di inquadramento gratuite presso l’ambulatorio di ginecologia (Padiglione B6, piano inferiore), dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo il seguente programma: 18/04: adolescenza, problemi attuali (visite destinate a una fascia di età compresa fra i 14 e i 20 anni);

19/04: menopausa, prospettive future (visite destinate a una fascia di età compresa fra i 45 e i 65 anni);

22/04: patologie oncologiche, prevenzione e trattamento (visite per tutte le età);

23/04: patologie ginecologiche benigne. Cisti ovariche, fibrosi, endometriosi (visite per tutte le età);

24/04: la funzione vaginale e pelvica. Disturbi e trattamenti innovativi (visite per tutte le età). In ogni giornata si renderanno disponibili visite per 12 pazienti, che si dovranno preventivamente prenotare tramite un modulo on-line: https://www.galliera.it/ospedale-informa/notizie/h-open-week-sulla-salute-della-donna Lunedì 22 aprile inoltre, nel Salone dei Congressi dell’Ente (Via A. Volta 8) alle ore 14.00, si terrà un seminario multidisciplinare aperto alla popolazione sui fattori di rischio e di prevenzione delle patologie oncologiche, con un particolare focus sulle patologie ginecologiche.

