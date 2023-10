‘Salute al centro’, conclusa la Conferenza Sanità pubblica SItI

Prof.ssa Roberta Siliquini

Cernobbio, 16 ottobre 2023 – Si è conclusa la Conferenza Nazionale straordinaria di Sanità Pubblica della Società Italiana d’Igiene e il messaggio, lanciato dalla Presidente prof.ssa Roberta Siliquini, è l’impegno nel portare la Prevenzione al centro delle politiche di Sanità pubblica, coinvolgendo anche le Istituzioni e il Governo.

“Siamo molto soddisfatti nell’aver portato a termine un evento che ha visto impegnati più di 1.000 Igienisti su tematiche cogenti per la Prevenzione – dichiara la prof.ssa Roberta Siliquini, Presidente della Società Italiana d’Igiene (SItI) – È stata una Conferenza estremamente operativa, dalla quale usciamo accresciuti dal punto di vista della consapevolezza di quelle che sono le azioni intraprese e da intraprendere. La nostra Società scientifica è fortemente determinata ad essere pro-attiva nel portare la Prevenzione al centro delle politiche di Sanità pubblica, interagendo sempre di più con le Istituzioni e con il Governo”.

“In queste giornate sono state affrontate tutte le tematiche relative alla prevenzione con un approccio molto pragmatico, spiega la Presidente – Abbiamo cercato di individuare le criticità e trovare le soluzioni da poter offrire alle Istituzioni per rendere la nostra prevenzione più efficiente possibile e farne uno strumento utile per migliorare la qualità della vita e la salute della nostra popolazione”.

Formazione per giovani igienisti

C’è la formazione per i Corsi di Laurea in Medicina, quella specialistica in Igiene e Medicina Preventiva ed i Master (di approfondimento tecnico e di Management). Una comunità scientifica che ha l’ambizione di essere referente per le politiche di Prevenzione deve, naturalmente, avere i quadri ben formati per poter essere d’aiuto alle ASL e alle Università per attività di comunicazione e formazione, anche del personale sanitario.

Qualità dell’acqua

La risorsa idrica è fonte essenziale di vita, ma oggi è resa particolarmente vulnerabile dai cambiamenti climatici per le ripercussioni sulle falde idriche sotterranee e sugli Oceani. L’esempio lampante è la presenza di micro e nano-plastiche che noi ingeriamo, ma anche la presenza di “inquinanti emergenti” legati allo sversamento dei reflui su suolo e, indirettamente, nelle acque sotterranee.

Invecchiamento in salute

È fondamentale, per gli anziani, avere una Comunità che li protegga, permettendo loro una vita sociale che gli Igienisti ritengono fondamentale. Devono essere mantenuti in un buono stato di salute, ma anche fisicamente e mentalmente attivi, seguendo corretti stili di vita e di alimentazione.

Dieta mediterranea

Non si è persa l’occasione per ricordare quanto sia fondamentale seguire e recuperare questo “modello”, adottato solo da una percentuale minoritaria della popolazione. Seguendola si può ottenere una riduzione del 30% degli eventi cardiovascolari e complicanze di diabete, ma anche una riduzione del 14% di mortalità per neoplasie e un calo del 14%-18% di incidenza di tumori al seno.

Antimicrobico-resistenza

È un problema che, nel corso del tempo, tenderà ad aumentare anziché a diminuire. Va fatta informazione nei confronti dei cittadini affinché non facciano terapia antibiotica da sé. È necessaria anche una collaborazione stretta con i Medici di Medicina Generale che istruiscano i loro assistiti.