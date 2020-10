Ricerca scientifica, 25 nuove assunzione al Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prof. Massimo Inguscio

Roma, 30 settembre 2020 – Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche ha deliberato in data odierna l’assunzione di altri 25 giovani ricercatori. Prosegue così la campagna di reclutamento finalizzata al consolidamento e alla valorizzazione del capitale umano, risorsa fondamentale per la ricerca scientifica.

“Le assunzioni sono avvenute mediante una procedura per concorsi meritocratici che ha consentito di selezionare i ricercatori più brillanti – commenta il presidente del Cnr, Massimo Inguscio – Le procedure sono state finalizzate al potenziamento delle attività in aree strategiche, così da rafforzare l’identità multidisciplinare che è la ricchezza più caratteristica del nostro Ente e che rappresenta l’unico approccio per affrontare le impegnative, grandi sfide del nostro tempo, incluse quelle che l’attualità ci sta ponendo dinanzi”.

Le competenze dei neoassunti spaziano dalle scienze di base fino alle nuove frontiere tecnologiche e con questi bandi prosegue la politica di reclutamento che il Cnr ha avviato già dal 2016. “Accogliamo l’arrivo di questi giovani colleghi con orgoglio e con gioia profonda”, conclude il presidente Inguscio.