Prurito: fisiopatologia e controllo

Il prurito può essere espressione di diverse patologie dermatologiche o può presentarsi anche in assenza di alterazioni cutanee e accompagnare o precedere patologie sistemiche. Il prurito è attualmente oggetto di studi interdisciplinari nei quali evidenze sperimentali e cliniche hanno proposto nuovi punti di vista fisiopatologici.

Tab. I – MEDIATORI PERIFERICI DEL PRURITO E RECETTORI

Neuropeptidi (VIP, somatostatina, neurotensina, sostanza P, neurotrofine, neuropetidi oppioidi), endocannabinoidi, bradichinina, alfa-MSH e NGF.

Altri neuromediatori: serotonina, acetilcolina, catecolamine, citochine, prostaglandine e proteasi.

Recettori TRP (detector molecolari di stimoli fisici e chimici), recettori degli oppioidi (endorfine, encefaline e dinorfine), recettori delle citochine, del peptide CGRP, di oppioidi e cannabinoidi, recettori H1 e H2.

Tab. II – PATOLOGIE E ALTRE CONDIZIONI CON PRURITO

PATOLOGIE CUTANEE

Eczemi, Dermatite allergica da contatto, Orticaria, Lichen

Prurigo Nodulare, alcune Dermatosi bollose autoimmuni: Pemfigoidi e Dermatite erpetiforme (può comparire anche alcuni mesi prima delle manifestazioni cutanee), etc.

Prurito senza o con poche espressioni cutanee rilevabili:

Prurito aquagenico (provocato dopo contatto con acqua indipendentemente dalla temperatura).

Prurito Brachioradiale o in sede dorsale e Notalgia parestetica (neuropatia sensoriale che coinvolge i nervi spinali dorsali, con parestesia e iperpigmentazione residua)

Parassitosi Intestinali

Scabbia a volte

CONDIZIONI E PATOLOGIE NON DERMATOLOGICHE

Diabete, Colestasi Epatica, Prurito Uremico, Tireotossicosi, Ipoparatiroidismo, Prurito Gravidico Policitemia Rubra Vera (preceduta a volte di molto). Neoplasie Viscerali, Neoplasie o lesione cerebrali, Linfoma di Hodgkin (anche mesi prima della comparsa).

DERMATITI IATROGENE: da farmaci, preparati erboristici, etc.

Pietro Santoianni

Research Associate of Dermatology, Dept. of Medicine, University of Chicago. Direttore Clinica Dermatologica, II Facoltà di Medicina, Università di Napoli. Professore ordinario di Dermatologia, Università di Napoli “Federico II”. Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. Direttore dell’Istituto di Dermatologia, Chirurgia Plastica e Maxillo-Facciale, II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Napoli. Presidente della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia. Consigliere di Amministrazione della Università di Napoli “Federico II” Membro delle Commissione di studio per la Dermatologia e MTS - Sezione Studi Ministero della Salute