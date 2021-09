Prof. Degiuli nuovo presidente della Società Italiana di Chirurgia Oncologica

Prof. Maurizio Degiuli

Orbassano, 27 settembre 2021 – Prestigioso riconoscimento per il prof. Maurizio Degiuli, Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria Chirurgia Generale e Oncologica dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino).

Il prof. Degiuli, Professore Associato del Dipartimento di Oncologia dell’Ateneo di Torino, è stato infatti nominato prossimo Presidente della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO), durante le votazioni nazionali che si sono svolte online il 16 e 17 settembre c.a.

La SICO, con oltre 500 iscritti e più di 1000 chirurghi attivi, riunisce i professionisti che si occupano della ricerca, della formazione e del trattamento delle patologie chirurgiche oncologiche, con una organizzazione che tiene conto della produzione scientifica, dell’attività clinica e della visibilità nazionale e internazionale.

La SICO è coinvolta direttamente nella stesura delle linee guida oncologiche (insieme con l’AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica, l’AIRO – Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia Clinica, e la FAVO-Federazione Associazioni di Volontariato in Oncologia), nella organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le reti oncologiche e nel Piano Nazionale Esiti in relazione all’attività chirurgica sui pazienti oncologici. Negli ultimi anni si è inoltre affiliata alla ESSO – Società Europea di Chirurgia Oncologica.

Il prof. Degiuli si occupa nello specifico della ricerca, formazione e chirurgia dei tumori dell’esofago distale, del cardias, dello stomaco e del colon-retto, utilizzando in maniera prevalente le tecniche di chirurgia mininvasiva, laparoscopica e robotica avanzata.