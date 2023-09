Nuovo ACN per la Medicina generale convenzionata. Speranza (CISL Medici): “Gettate le basi per avvio trattative”

Roma, 15 settembre 2023 – Si è svolto nella sede SISAC di Roma il primo incontro con le Delegazioni Sindacali di categoria, finalizzato a iniziare i lavori per definire il nuovo assetto della categoria. In questa occasione è emerso come per CISL Medici sia fondamentale mantenere vive e potenziare tutte le aree della medicina generale.

Attualmente i medici di base hanno un carico di lavoro insostenibile, soprattutto dal punto di vista burocratico; è necessario, perciò, una semplificazione e velocizzazione delle procedure e una collaborazione e integrazione con gli altri soggetti che compongono la medicina territoriale, ossia le ex guardie mediche, la medicina dei servizi e gli operatori del 118. Per queste tre categorie di lavoratori a rapporto orario si richiede un inquadramento definitivo e uniforme a 38 ore settimanali con tutti i diritti e remunerazioni previsti per altre aree convenzionate con il SSN.

Sono state inoltre segnalate la necessità di un doveroso potenziamento delle attività che portino assistenza sanitaria a domicilio delle persone fragili e l’importanza fondamentale di non ridurre la distribuzione capillare degli studi medici di base ubicati su tutto il territorio nazionale, soprattutto per le zone a popolazione sparsa e viabilità disagiata.

Si auspica che questa trattativa riservi un’attenzione particolare per l’area 118 (Medici convenzionati): sarà doveroso ristabilire una vera e propria pianta organica di settore e attivarsi per nuove assunzioni di personale medico, affinché non si determinino lacune che vadano a mettere a rischio il necessario soccorso al cittadino. Per tale attività di impegno e responsabilità si sollecita una retribuzione adeguata.

Ovviamente ci aspettiamo che vengano resi disponibili tutti i fondi necessari per affrontare ogni tematica in discussione. Ciò affinché gli obiettivi si concretizzino e sia attuabile la difesa del SSN pubblico in ogni sua espressione, soprattutto nella medicina territoriale. Finalità da sempre perseguite da Cisl Medici.

Il Coordinatore Nazionale per la Medicina Generale Convenzionata Dott. Pasquale Mario Speranza