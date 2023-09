Nuove linee europee delle analisi cliniche, arrivano i laboratori “green and sustainable”

Prof. Mario Plebani

Padova, 19 settembre 2023 – La medicina di laboratorio e i laboratori di analisi cliniche hanno vissuto un cambiamento radicale nelle ultime decadi e giocano oggi un ruolo centrale nella moderna medicina. L’informazione di laboratorio, infatti, è sempre più necessaria non solo per la diagnosi accurata delle principali condizioni patologiche, ma sempre per il mantenimento della salute, la prevenzione, la diagnosi precoce, la guida a terapie mirate e il monitoraggio della risposta e dell’evoluzione delle malattie.

La pandemia Covid-19 ha fatto comprendere non solo agli esperti ma a tutti i cittadini la centralità delle analisi di laboratorio per la diagnosi nel singolo paziente e in tutta la comunità e questa lezione deve servire per prepararsi meglio ad altre possibili future epidemie e calamità.

L’International Conference on Laboratory Medicine, organizzata dal prof. Mario Plebani e dedicata al prof. Angelo Burlina, giunge alla sua 30° edizione che si terrà domani 20 settembre nell’Aula Magna del Bo.

“In questi 30 anni, la Conferenza ha monitorato i cambiamenti e l’evoluzione della disciplina ma ha anche promosso a livello internazionale una visione innovativa che ha ispirato molti sviluppi sia scientifici e tecnologici ma anche organizzativi che oggi sono divenuti realtà – spiega il prof. Plebani – La trentesima edizione dell’International Conference on Laboratory Medicine vuole fare il punto sull’evoluzione della medicina di laboratorio e sulle nuove sfide che deve affrontare utilizzando al meglio anche strumenti di intelligenza artificiale, modifiche nella valorizzazione economica delle prestazioni e la sostenibilità”.

La Federazione Europea Di Medicina di laboratorio (EFLM) della quale il professor Plebani è Presidente Eletto ha promosso un progetto di certificazione dei laboratori clinici “green and sustainable medical laboratories” a livello internazionale per sostenere il cambiamento e contribuire all’attivazione di pratiche che riducano gli sprechi e i rifiuti, e promuovano l’utilizzo razionale delle fonti energetiche e dell’acqua.

I relatori della Conferenza rappresentano l’eccellenza scientifica del settore e sicuramente daranno nuove indicazioni e prospettive per lo sviluppo dei laboratori clinici e della medicina di laboratorio.