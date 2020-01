Neuroni Specchio: scoperta, sviluppi e prospettive. Seminario di studio all’Università di Perugia Perugia, 10 gennaio 2020 – Martedì 14 gennaio 2020, alle ore 9.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, si terrà il seminario di studio “Neuroni Specchio: scoperta, sviluppi e prospettive”. Su invito della professoressa Aurora Vecchini, docente di Psicologia dello Sviluppo del Dipartimento Fissuf, sarà presente il professor Leonardo Fogassi, Ordinario di Neurofisiologia dell’Università degli Studi di Parma, per presentare i risultati delle ultime ricerche, alle quali la professoressa Vecchini collabora. Fogassi, con il gruppo di Parma (Rizzolatti), ha scoperto l’esistenza dei neuroni specchio, quei neuroni che permettono di costruire un ‘ponte’ fra le persone: azioni, intenzioni, rappresentazioni, cognizione e interazione sociale sono resi possibili dai neuroni specchio (essere in relazione con gli altri, rispecchiarsi negli altri, empatia, identità intersoggettiva, ecc). L’incontro sarà aperto dal saluto della professoressa Claudia Mazzeschi, direttore del Dipartimento Fissuf e dall’introduzione della professoressa Aurora Vecchini, docente di Psicologia dello Sviluppo che ha organizzato l’iniziativa con la professoressa Agnese Rosati.

