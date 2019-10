Mese della prevenzione orale, Open Day con check-up gratuiti al Dental Center del Policlinico Gemelli

Roma, 18 ottobre 2019 – Secondo una recente indagine, realizzata dal Censis, in collaborazione con Andi-Associazione nazionale dentisti italiani, l’80% degli italiani ha paura dei dentisti. Ma l’innovazione tecnologica in odontoiatria sta contribuendo a superare questa paura, chiamata ‘odontofobia’, perché utilizza strumenti meno invasivi, più rapidi e più sicuri.

Nel mese della prevenzione orale il nuovissimo Dental Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS apre le porte a tutti, lunedì 21 ottobre (dalle 9.00 alle 18.00 – Piano V – Ala D), per presentare e far provare la nuovissima tecnologia dello scanner intraorale. Un moderno sistema di rilevazione delle impronte dentali che evita la fastidiosa pasta da molti definita soffocante e riduce i tempi dal dentista del 50%.

Al di là dei vantaggi in termini di confort per il paziente, queste tecnologie sono utilissime nelle riabilitazioni su impianti sia del singolo dente che dell’intera arcata. E sono utili anche in ortodonzia.

Oggi il Dental Center del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS progetta e realizza, partendo da modelli di studio in stampa 3D, protesi mobili, sicure e veloci, realizzate con tecnica CAD-CAM e stampa 3D, ma anche dispositivi individualizzati e allineatori trasparenti.

Infine, in abbinamento a una programmazione virtuale, è possibile realizzare inserimenti guidati di impianti senza lembo e senza suture.

Un’altra rilevante innovazione tecnologica disponibile nel centro è la radiologia 3D, CONE BEAM, che grazie a un’apparecchiatura a bassissimo dosaggio di onde, consente (qualora l’odontoiatra riscontri particolari esigenze di urgenza) un’immediata valutazione diagnostica di importanti patologie dentarie. Tutto avviene senza perdite di tempo all’interno del Dental Center.

Per partecipare all’Open Day contattare telefonicamente il numero 06 30156700 per prenotare il check-up.