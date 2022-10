Medicinali salvavita, pediatrici, antipiretici spariti dalle farmacie. Codacons diffida Aifa e Ministero Salute

Roma, 25 ottobre 2022 – Da giorni il Codacons sta ricevendo segnalazioni circa la carenza di medicinali presso le farmacie di tutta Italia, con alcuni farmaci divenuti letteralmente introvabili, situazione che mette a rischio la salute pubblica e porta oggi l’associazione a presentare una diffida all’Aifa e al Ministero della Salute.

La crisi energetica e la carenza di materie prime indispensabili per la produzione di farmaci (carta, vetro, plastica), unitamente alla scarsità di principi attivi, stanno creando difficoltà logistiche nella distribuzione e nei rifornimenti di medicinali presso le farmacie – spiega l’associazione – Antipertensivi, diuretici, neurolettici, antidepressivi, antipiretici, antiepilettici, farmaci ad uso pediatrico e persino medicinali salvavita scarseggiano e sono sempre più introvabili , come confermato anche dagli stessi farmacisti.

Una situazione che rischia di avere ripercussioni sulla salute pubblica, e che porta oggi il Codacons a presentare una formale diffida ad Aifa e Ministero della salute, affinché adottino tutte le misure utili a garantire i rifornimenti presso le farmacie, anche ricorrendo agli istituti farmaceutici militari dell’Esercito Italiano per produrre i medicinali necessari alla popolazione e sopperire alle carenze nella distribuzione, pena inevitabili denunce in Procura per concorso in reati contro la salute pubblica.