Medicina personalizzata, presentato il Centro di Competenza di stampa 3D e realtà virtuale dell’Università di Milano

Milano 15 giugno 2021 – Oggi presso l’Aula Magna dell’Università Statale e in diretta streaming sulla pagina Facebook @LaStatale, Università degli Studi di Milano e Regione Lombardia, con Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione, il Rettore Elio Franzini, il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Gian Vincenzo Zuccotti, e Paolo Milani, Dipartimento di Fisica ‘Aldo Pontremoli’, Università degli Studi di Milano, coordinatore del Progetto Printmed-3D, presentano il primo centro di competenza lombardo di stampa 3D e realtà virtuale per la medicina personalizzata realizzato grazie a Printmed-3D, la Piattaforma Integrata per Tecnologie Mediche Tridimensionali nata in Statale.

Nell’occasione saranno descritti tramite immagini e filmati (allegati a questo comunicato) i primi risultati ottenuti nel campo della chirurgia pediatrica e dei trapianti d’organo.

Grazie al know-how sviluppato nel progetto Printmed-3D, quindi, il centro mette a disposizione del sistema sanitario regionale uno strumento assolutamente innovativo di medicina personalizzata, realizzando modelli virtuali aderenti alla realtà anatomica e funzionale del paziente e simulando con la massima precisione anche le procedure chirurgiche più complesse, in un ambiente privo di rischi e in modo etico e ripetibile.

“La piattaforma PRINTMED-3D – ha dichiarato il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Gian Vincenzo Zuccotti – costituisce un’innovazione sostanziale per la realizzazione di una piattaforma di medicina personalizzata per ottenere un approccio avanzato all’ottimizzazione di interventi chirurgici complessi e alla formazione di nuove professionalità mediche, migliorando così la qualità dell’approccio terapeutico e garantendo al contempo la sostenibilità economica dell’eccellenza sanitaria lombarda”.

Ha concluso Paolo Milani, Coordinatore del progetto Printmed-3D, Dipartimento di Fisica ‘Aldo Pontremoli’, Università degli Studi di Milano: “Il progetto PRINTMED-3D permette l’ottenimento di risultati di eccellenza scientifica e tecnologica, grazie alla contaminazione dei saperi messa in campo dalla Statale di Milano ed alla collaborazione con realtà industriali ad alta valenza tecnologica. Il supporto di Regione Lombardia è stato fondamentale per catalizzare questo processo che pone le strutture scientifiche e tecnologiche lombarde all’avanguardia”.