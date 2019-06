Mal di schiena, artrosi, ernia del disco: consulenze gratuite al Policlinico Tor Vergata di Roma

Roma, 3 giugno 2019 – Martedì 4 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, il Policlinico Tor Vergata organizza un incontro aperto alla popolazione sul trattamento del dolore lombare. L’evento sviluppato nell’ambito della Giornata nazionale del Sollievo prevede consulenze gratuite da parte di esperti del Policlinico Tor Vergata che, con il coordinamento della prof.ssa Silvia Natoli, Responsabile della Unità di Terapia Antalgica, offriranno ai partecipanti valutazioni e consigli terapeutici a titolo gratuito.

Il mal di schiena, nelle sue forme più frequenti come la discopatia, la stenosi, l’artrosi e l’ernia del disco, colpisce oggi circa 15 milioni di Italiani e rappresenta il primo motivo per cui si ricorre al Pronto Soccorso: una vera e propria “epidemia silenziosa” con importanti ripercussioni non solo in termini di dolore percepito ma anche di limitazioni funzionali che possono influire pesantemente sulla qualità della vita di chi ne soffre.

Anche per questo i quattro Policlinici universitari di Roma si stanno impegnando a promuovere un approccio multidisciplinare che valorizzi il ruolo importante che la riabilitazione, ma anche il supporto psicologico possono svolgere nel trattamento di questa patologia.

Diversi sono i fattori di rischio di questa patologia di cui circa l’80% della popolazione dichiara di aver sofferto almeno una volta tra i quali sedentarietà, posture scorrette, stili di vita sbagliati, stress e peso eccessivo rappresentano le cause più frequenti. Anche per questo nell’affrontare questo tipo di patologia diventa fondamentale intervenire sulle abitudini sbagliate e recuperare uno stile di vita attivo.

“Pochi sanno – spiega la prof.ssa Silvia Natoli, Responsabile dell’Unità di Terapia Antalgica del Policlinico Tor Vergata – che nei reparti di Terapia del Dolore si curano più malati affetti da dolore cronico non oncologico, piuttosto che malati affetti da tumore. Tra questi, sicuramente il mal di schiena, una patologia cronica recidivante, è sicuramente tra le più frequenti. Oggi, grazie anche allo sviluppo di tecniche mininvasive oltre che ad un approccio farmacologico integrato, possiamo ridurre il dolore dei nostri pazienti e permettere loro di effettuare una riabilitazione mirata alla prevenzione di nuovi attacchi. Appare ovvio che per fare ciò sia necessario un team multidisciplinare. La UOSD di Terapia Antalgica del Policlinico di Tor Vergata è impegnata da tempo nel creare questo team specializzato di professionisti”.